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Batman'da Oymataş Gıda İhtisas OSB'nin Tapu Teslim Töreni Yapıldı

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Batman'da Oymataş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulacağı alanın tapu teslim töreni gerçekleştirildi. Vali Ekrem Canalp, kentin yatırım potansiyeline dikkat çekerek, yatırımcı ilgisinin arttığını belirtti.

Batman'da Oymataş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) kurulacağı alanın tapu teslim töreni yapıldı.

Merkeze bağlı Oymataş köyünde 3 bin 180 dönüm alanda Oymataş Gıda İhtisas OSB kurulması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Batman OSB'deki özel bir okulun konferans salonunda düzenlenen tapu teslim töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp, ilin, TRC 6 bölgesinde yer aldığını ve devlet teşviklerinin en fazla olduğu iller arasında bulunduğunu belirtti.

Canalp, bu nedenle kente yatırım taleplerinin de çok olduğuna işaret ederek, gerekli altyapı ve parsellerin hazırlanması durumunda yatırımcı için hiçbir problemin kalmayacağını kaydetti.

Kente yatırımcı ilgisine değinen Canalp, şunları söyledi:

"Her hafta yatırım için randevu talep eden bir yatırımcı geliyor. Bazıları Batmanlı, birçoğu da Batmanlı değil. Yatırımcılar bizden yer istiyor. 602 yatırımcımız şu anda yatırım yapmak için bizden yer bekliyor. Yatırımlar başladığında göreceksiniz ilerleyen süreçte 602 olan rakam binleri geçecektir. Bunu yaptığımız zaman da Batman, inşallah önümüzdeki zaman içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en fazla yatırımcı çeken, yatırım yapılan, en fazla kişinin istihdam edildiği yer ve en güçlü ekonomisi haline gelecektir."

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da törende konuşma yaptı.

Vali Canalp ve Nasıroğlu daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden Batman OSB'ye devredilen arazinin tapusunu Batman OSB Mütevelli Heyeti'ne teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Ekrem Canalp Batman OSB Ekonomi Güncel Haberler

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