Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin yıktığı şehirleri yeniden ayağa kaldırmadan gönlümüz rahat etmeyecek

(ANKARA) - Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Depremin yıktığı şehirleri yeniden ayağa kaldırmadan gönlümüz rahat etmeyecek. Biz milletle seçim meydanlarında yaptığı sözleşmesine sadık bir iktidarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Dış politikada kıymetli görüşmeler yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son kabine toplantımızdan bugüne dış siyasette yoğun bir ziyaret trafiğimiz oldu. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Sayın Şi ile yaptığımız görüşmeler oldukça verimliydi" diye konuştu.

Erdoğan, "BYD ile toplam tutarı 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi karşılıklı irademizin en güzel örneğidir. Bu tür yatırım ortaklıklarıyla ikili ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız her zaman açıktır. Yeter ki kazan, kazan anlayışıyla hareket edilsin. Bu konuda ciddi yatırımcılara gereken her türlü kolaylığı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"UEFA'nın Demiral kararı futbola zarar vermiştir"

2024 Avrupa Şampiyonası'nda milli futbolcu Merih Demiral'a verilen 2 maçlık cezayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

"UEFA'nın Merih Demiral hakkında alel acale aldığı haksız karar, hem kendilerine hem de şampiyonanın itibarına zarar vermiştir. Karşılaşma esnasında, elbette içimize sinmeyen anlamakta zorlandığımız hakem kararları oldu. Futbolcularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına rağmen maalesef yarı final şansımızı kaçırdık. Yine de buradan A Milli Futbol takımızızı tebrik ediyorum. İngiltere'yi yenerek Avrupa Şampiyonu olan İspanya'yı kutluyorum. Sporda bu yılki bir diğer imtihanımız gelecek hafta başlayacak olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarıdır. Sporcularımızdan Tokyo'da elde ettikleri tarihi başarıyı Paris'te çok daha ileri seviyelere taşımalarını bekliyorum. Paris Olimpiyatları'nda yarışacak sporcularımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum."

"Arzu ettiğimiz iş birliğinin uzağındayız"

NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin rolünün önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"9-11 Temmuz tarihleri arasında ABD'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi Türkiye'nin NATO içindeki vazgeçilmez rolünü tekrar teyit etmiştir. Bu tarihi zirvede savunma sanayi ve terörle mücadele başta olmak üzere ülkemiz açısından hayati öneme sahip konularda müttefiklerimizden beklentilerimizi ifade ettik. her iki başlıkta da halen arzu ettiğimiz iş birliğinin çok uzağındayız. Müttefiklerimiz tarafından ülkemize bin bir nazla verilen silahlar bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor. Savunma sanayi ticareti ile ilgili bazı kritik malzemelerde suyu yokuşa sürme çabalarına rastlıyoruz. Bunların ittifak dayanışması ve müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı açıktır".

"Filistin halkını selamlıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Filistin'de yürüttüğü savaşa dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Türkiye olarak mevcut İsrail yönetimini ateşkese zorlamak amacıyla tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. İki ülke arasındaki ticari işlemlerin durdurulması bunlardan biriydi. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararımız bir diğeriydi. Filistin'de kalıcı barış tesis edilene kadar İsrail'le NATO nezdinde iş birliği yapılması yönündeki girişimlere onay vermeyeceğiz. Bu konudaki kararlı duruşumuzu zirvede açık açık vurguladık. İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe biz de bu ülke ile ilgili tutumuzu değiştirmeyiz. İsrail, 7 Ekim'den bu yana geçen 285 günde her türlü zulmü, barbarlığı ve vahşeti sergilemesine rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramadı. Filistinli kardeşlerimiz insanlığa örnek olacak büyük bir vakarla topraklarını kahramanca savunmaya devam ediyor. Tüm dünyaya vatanperverlik dersi veren Filisin halkını selamlıyorum."

"Sayın Trump'a geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum"

ABD eski başkanı Donald Trump'a yapılan süikaste değinen Erdoğan, "Hafta sonu Amerika eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Sayın Trump'a yönelik düzenlenen menfur suikast girişimi dünyadaki mevcut kırılganlıkları ortaya sermiştir. Suikast teşebbüsünü bir kez daha lanetliyor, Sayın Trump'ın kendisine, ailesine ve destekçilerine ülkem ve milletim adına geçmiş olsun diyorum"

"Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmektir"

6 şubat depremlerinde evleri yıkılan depremzedeler için yeni konut yapılması ve yapılan konutların teslimatı konusunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Depremin yıktığı şehirlerimizi devasa birer şantiyeye çevirdik. Şimdiye kadar 76 binden fazla afet konutunu hak sahiplerine teslim ettik. hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmektir. 2025 senesi bitmeden önce, evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Bundan sonra çalışmaların daha da hızlanacağını ümit ediyorum. Afetzede kardeşlerim şunu çok iyi bilsin şahsımızın ve hükümetimizin bir eli daima deprem bölgesinin üzerinde olacak. Depremin yıktığı şehirleri yeniden ayağa kaldırmadan gönlümüz rahat etmeyecek. Biz milletle seçim meydanlarında yaptığı sözleşmesine sadık bir iktidarız. 31 Mart öncesinde meydanlarda atıp tutanların halktan yetki alınca nasıl çark ettiklerini ise hep beraber görüyoruz. Bundan 3 ay evvel Beşiktaş'ta 29 emekçi kardeşimiz ihmallerin kurbanı oldu. Antalya'da teleferik kazası yaşandı bir insanımız hayatını kaybetti. Facianın eşiğinden dönüldü. İstanbul'da çocuk parkında 5 yaşındaki evladımız can verdi. Geçtiğimiz günlerde aynı beceriksizliğin, ihmalkarlığın faturasını bu sefer İzmir Konak'ta ödedik. 2 vatandaşımız çok acı bir şekilde vefat etti. Vebali olanlar bir kez olsun özür dilemedi. İnsan hayatına mal olan iş bilmezliklerine artık bir dur demek gerekiyor."

"Sokağa, pazara kulak tıkayan bir hüklümet asla olmadık"

Sokağın sesini her seferinde dinlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun ataşinin düşmeye başladığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa, çarşıya, pazara kulak tıkayan bir hükümet asla olmadık bugün de değiliz. Toplumumuzdaki özellikle bazı kesimlerin hayat pahalılığı sebebiyle yaşadığı sorunların bilincindeyiz. 22 yıllık iktidarlarımız boyunca insanımızı enflasyona ezdirmedik bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz. Amacımız enflasyonu körükleyecek bir kısır döngüye sokmadan vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak yükseltmektir. Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz. Fahiş fiyat ve fırsatçılıkla mücadelede kararlı adımlar atıyoruz. Orta Vadeli Programın etkileri görüldükçe, ekonomi kurmaylarımıza yönelik yıpratma ve yıldırma kampanyaları da yoğunlaşmaktadır. Ne biz ne milletimiz bu saldırılara prim verecektir. Merkez Bankası brüt rezervlerimiz, 148 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Her alanda çok daha iyi yerlere geleceğiz. Ekonomiye dair birçok düzenlemeyi içeren teklif bugün Meclis'imizin takdirine sunuldu."