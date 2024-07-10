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Güney Kore'nin Enerji Devi Firması XKoren, Türkiye'nin En Büyük 140. Firması Oldu

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Türkiye'nin enerji sektöründe büyük bir başarıya imza attı. Genç iş insanı Hasan Kaytan'ın liderliğinde, Güney Kore'nin en büyük enerji firması XKoren, bir yılda 202 sıra birden atlayarak Türkiye'nin en büyük 140. firması oldu. XKoren Electric, 50 milyon Euro ile yerli ve milli kimlik kazandırdı ve enerji sektöründe alçak gerilim şalt grubu elektrik ürünleri üretiyor. Hasan Kaytan, milli kaynakları kullanarak teknolojilerini geliştirdiklerini ve dışa bağımlılıklarını azalttıklarını belirtti.

Hasan Kaytan genç bir iş insanı. Küçük yaşlarda başladığı iş hayatında birçok başarıya imza atan Kaytan, global piyasada rekabete hazırlanabilmek için Güney Kore'nin en büyük enerji firması XKoren'i satın almıştı. Bir yılda büyük atılım yapan firma, Türkiye'nin en büyük 500 firması arasında 342. sıradan 140. sıraya yükseldi.

Cumhuriyetin 100. yılında yerli üretime geçen enerji firması, büyük bir başarıya imza attı. 202 sıra birden atlayarak Türkiye'nin en büyük 140. firması oldu.

MİLLİ KAYNAKLARIMIZI KULLANARAK TEKNOLOJİMİZİ GELİŞTİRDİK, DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTTIK.

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan, "Milli kaynaklarımızı kullanarak teknolojimizi geliştirdik, dışa bağımlılığımızı azalttık. Ülke ekonomimize duyduğumuz güven ile yatırımlara devam edecek, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen elektrik ürünleri üreticilerinden biri olma yolunda adımlar atacağız" dedi.

Fortune 500'ün Türkiye'nin en büyük firmalarını açıkladığı listede büyük bir sürpriz yaşandı. Cumhuriyetin 100. yılı olan geçen yıl 50 milyon Euro ile alınarak "yerli ve milli" kimlik kazandırılan XKoren Electric, bir yılda tam 202 sıra birden sıçrayarak Türkiye'nin en büyük 140. firması oldu.

Enerji sektöründe alçak gerilim şalt grubu elektrik ürünleri üreten firma, kendisine hedef olarak dünya ligini seçti. Global ölçekte rekabete hazırlandıklarını duyuran Hasan Kaytan, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında anlamlı bir adım attık. Stratejik vizyonla belirlediğimiz hedeflere odaklandık ve kararlılıkla ilerledik. Teknolojiye sürekli yatırım yaptık. Başarının pekişmesinden mutluyuz. Bu sonuç, ülkemize olan bağlılığımızın ve ekonomimize duyduğumuz güvenin göstergesidir. Bu süreçte, milli kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak hem kendi teknolojimizi geliştirdik hem de dışa bağımlılığımızı azalttık. Yerli üretim ve yatırımlarımız bizi motive ediyor ve ülke ekonomisine olan güvenimizle büyümeye devam ediyoruz. Gelecek için büyük hedeflerimiz var. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm alanlarına odaklanarak yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik ve çevresel etki konularında liderlik rolümüzü güçlendirecek adımlar atacağız. Ayrıca, global pazardaki rekabetçi konumumuzu daha da güçlendirerek, şirketimizin değerini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Ekip çalışması, şeffaf yönetim anlayışı ve yenilikçiliğe verdikleri öneme de değinen Kaytan, geleceğe dair büyük hedefleri olduğunu da vurguladı: "Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm alanlarında yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik ve çevresel etki konularında liderlik rolümüzü güçlendirecek adımlar atacağız. Global pazardaki rekabetçi konumumuzu daha da güçlendireceğiz."

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Ekonomi

Güney Kore Türkiye Enerji Gündem Genel Teknoloji Ekonomi Haberler

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