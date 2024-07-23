Kütahya Valisi Musa Işın, yatırımlar hakkında bilgi verdi

Kütahya Valisi Musa Işın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sürdürülen yatırımlar hakkında bilgi verdi.

2024 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının tüm görevlerini titizlikle yerine getirmeye devam ettiğini ve yatırımların planlandığı şekilde ilerlediğini ifade eden Vali Işın, cari harcamalarda herhangi bir sıkıntı olmadığını ve hükümetin yatırımlara büyük destek verdiğini belirtti. Işın, 2024 yılının ilk 6 ayında 95 projenin tamamlandığını, 56 projenin ihale aşamasında olduğunu, 284 projenin devam ettiğini, 111 projeye henüz başlanmadığını ve 16 projenin tasfiye edildiğini açıklayarak, "Umarım projelerin tümü 2024 yılı sonu itibarıyla kazasız belasız gerçekleşmiş olacaktır. İlimizde cari harcamalarda herhangi bir sıkıntı yok. Kamu kurum ve kuruluşların yatırımlarında da herhangi bir sıkıntı yok. Tam tersine, çok büyük finans kaynağı gerektirmeyen konularda hükümetimiz taleplerimizi uygun görmekte ve bu konuda bizlere yardım etmektedir. Dolayısıyla ilimizde aksayan herhangi bir yatırım yok. İhtiyaç olup da bugün yapılması gereken zaruri bir durum yok. Mevcut yatırımlarımız zamana sarih bir şekilde devam etmektedir" diye konuştu. - KÜTAHYA