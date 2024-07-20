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Almanya Federal Cumhuriyeti Hessen Eyaleti Bursa'da BEBKA'yı ziyaret etti

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Almanya Federal Cumhuriyeti Hessen Eyaleti Avrupa ve Federal İşlerden Sorumlu Eyalet Bakanı Manfred Pentz ve beraberindeki heyet, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nı (BEBKA) ziyaret etti. Ziyarette, BEBKA bölgesine ilişkin çalışma alanları, ekonomik profili ve yatırım ortamı hakkında bilgi alındı.

Almanya Federal Cumhuriyeti Hessen Eyaleti Avrupa ve Federal İşlerden Sorumlu Eyalet Bakanı Manfred Pentz ve beraberindeki heyet Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nı (BEBKA) ziyaret etti.

BEBKA'yı ziyaret eden ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram ile ajans yetkilileriyle bir araya gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Hessen Eyaleti Avrupa ve Federal İşlerden Sorumlu Eyalet Bakanı Manfred Pentz ve beraberindeki heyet, BEBKA bölgesine ilişkin öne çıkan çalışma alanları, bölgenin ekonomik profili ve yatırım ortamı hakkında bilgi aldı. Hessen Kalkınma Ajansı (HTAI) yöneticisi Dr. Rainer Waldschmidt'in de bulunduğu heyeti misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirten BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, "Hessen Kalkınma Ajansı ile ilişkimiz, geçmiş yıllara dayanmaktadır. O günden bu yana karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdik. Ortak hedeflere ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki kurduk. Görüşmelerimizi somut eylemlere dönüştürmek için hala önemli bir potansiyel olduğuna inanıyoruz" dedi.

Hessen eyaletiyle Bursa Valiliği arasında 2010 yılında bir protokol imzalandığını hatırlatan Sabri Bayram, Akabinde 2014 yılında Hessen Kalkınma Ajansı (HTAI) ile BEBKA arasında bir protokol imzalanarak daha somut adımlar atılması öngörüldü. 2018 yılındaki BEBKA'nın BUİKAD ile birlikte Hessen ziyareti ve 2019 yılındaki Mr. Rainer'in ajansımızı ziyareti devam etti. Bugün, ortaklığımızın tüm potansiyelini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atıyoruz. Ziyaretiniz ilişkimizin sadece devamı değil, derinleşmesi anlamına da geliyor. Özellikle ekonomik kalkınma, yenilikçilik ve uluslararası işbirliği alanlarında yeni yollar keşfetmeye istekliyiz" diye konuştu.

Almanya Federal Cumhuriyeti Hessen Eyaleti Avrupa ve Federal İşlerden Sorumlu Eyalet Bakanı Manfred Pentz de yaptığı selamlama konuşmasında, Hessen ile Bursa arasında geçmişe dayanan ilişkilerden bahsetti. Bursa'nın ve Türkiye'nin potansiyeline dikkat çekti.

BEBKA ve Hessen Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokol çerçevesinde önümüzdeki döneme ilişkin işbirliği konuları da istişare edildiği ziyarette konuşan Bakan Manfred Pentz, ev sahipliği için BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram ile ajans yetkililerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Eskişehir Bilecik Almanya Hessen Ajans Bursa Ekonomi Güncel Haberler

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