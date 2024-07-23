Üye Girişi
Haberler

PGSUS hisseleri düştü mü? Pegasus hisse hedef fiyat ne kadar?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pegasus Hava Yolları'nın borsadaki hisselerinde düşüş yaşandı. Yatırımcıları endişelendiren bu durum sonrası merak edilen Pegasus hisse hedef fiyatı ne kadar sorusu gündemde. Pegasus'un hisse performansı ve hedef fiyatı hakkında detaylı bilgiler önem arz ediyor.

Pegasus Hava Yolları'nın hisse hedef fiyatı, genellikle yatırım analistleri ve finansal kuruluşlar tarafından belirlenen tahminlerdir. Bu hedef fiyatlar, şirketin finansal performansı, sektör trendleri ve piyasa koşullarına dayanarak güncelleniyor. Peki, PGSUS hisseleri düştü mü? Pegasus hisse hedef fiyat ne kadar?

PGSUS HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ?

Pegasus Hava Yolları ; Borsa İstanbul'un işlem hacmi yüksek hisse senetleri arasında yer almaktadır. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren Pegasus Hava Yolları, Aralık 2022 itibarıyla, son 10 yılda gösterdiği performansla yatırımcılarına en fazla kazandıran hisse senetleri arasında yerini almıştır.

Pegasus Hisselerinde Düşüş: Hedef Fiyat Ne Kadar?

PEGASUS HİSSE HEDEF FİYAT NE KADAR?

PGSUS fiyat hedefi, 268,03 TRY maksimum tahmini ve 204,60 TRY minimum tahmini ile 237,03 TRY'dir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Pegasus Hava Yolları Pegasus Borsa Gündem Finans Ekonomi Haberler

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

 Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

 Fenomen Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşamaya başladı

Fenomen Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşamaya başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title