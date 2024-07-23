PGSUS hisseleri düştü mü? Pegasus hisse hedef fiyat ne kadar?

Pegasus Hava Yolları'nın hisse hedef fiyatı, genellikle yatırım analistleri ve finansal kuruluşlar tarafından belirlenen tahminlerdir. Bu hedef fiyatlar, şirketin finansal performansı, sektör trendleri ve piyasa koşullarına dayanarak güncelleniyor. Peki, PGSUS hisseleri düştü mü? Pegasus hisse hedef fiyat ne kadar?

PGSUS HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ?

Pegasus Hava Yolları ; Borsa İstanbul'un işlem hacmi yüksek hisse senetleri arasında yer almaktadır. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren Pegasus Hava Yolları, Aralık 2022 itibarıyla, son 10 yılda gösterdiği performansla yatırımcılarına en fazla kazandıran hisse senetleri arasında yerini almıştır.

PEGASUS HİSSE HEDEF FİYAT NE KADAR?

PGSUS fiyat hedefi, 268,03 TRY maksimum tahmini ve 204,60 TRY minimum tahmini ile 237,03 TRY'dir.