Üye Girişi
Haberler

Giresun'da 2024 Yılı Yatırım Programı Değerlendirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 3. toplantısında, yatırım programının değerlendirildiği ve projelerin son durumu ile yapılması gerekenlerin ele alındığı belirtildi.

Giresun'da İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 3. toplantısı Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında gerçekleştirildi

Giresun'da 2024 yılı yatırım programının değerlendirildiği toplantıda projelerin son durumu ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler ele alındı. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, toplantıda yaptığı konuşmada, "İlimizde bugün itibariyle 17 yatırımcı kuruluşumuzun programında 214 adet proje mevcuttur. Bu projelerden 12 adedi bitirilmiş, 172 adedi ise devam etmektedir. 21 adet proje ihale aşamasında olup, 9 adet projeye ise çeşitli nedenlerle başlanılamamıştır. Bu 214 projenin 94 adedi tarım, 37 adedi ulaştırma, 14 adedi eğitim, 10 adedi ormancılık, 10 adedi sağlık, 3 adedi spor, 2 adedi enerji ve 44 adedi de diğer kamu hizmetleri sektörlerine ait projelerdir. 2024 yılına ait 2 milyar 834 milyon 866 bin 322 TL ödeneğin 1 milyar 532 milyon 371 bin 454 TL'si yatırıma dönüştürülmüştür. Yatırımlar ağırlıklı olarak tarım, ulaştırma, eğitim, ormancılık, sağlık, spor ve enerji sektörlerinde yoğunlaşmaktadır" dedi.

Ayrıca toplantıda, yatırım uygulamalarında ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik de görüşmeler yapıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Giresun Yerel Haberler Ekonomi Güncel Haberler

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Bakmadan Geçme

İstanbul-Koşuyolu elektrik kesintisi! 19 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangisi? KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50'NCİ YILI l Kıbrıs Barış harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel kimdir? Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden yok? Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? NFC özelliği nedir? Telefonda NFC özelliği nasıl açılır? NFC sensörü nerede? NFC açılımı nedir? 2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. ve 2. gün sınavları ne zaman, saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi! Yıldız Sarayı girişi ücretli mi? Yıldız Sarayı hangi günler açık? ATM'lerden para çekiliyor mu? ATM'ler çalışıyor mu? ATM'ler neden çalışmıyor? Instagram Super Like özelliği nedir? Instagram Super Like özelliği nasıl kullanılır? Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Temmuz altın fiyatları yükseldi mi? ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır? Şeyha Mahra kimdir? Dubai Prensesi Şeyha Mahra eşinden boşandı mı? ALİ BAHAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? ATSO Başkanı Ali Bahar kimdir, kaç yaşında vefat etti? Vahit Karaarslan kimdir? Vahit Karaarslan nereli ve kaç yaşında?
Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi

Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title