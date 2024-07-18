Kraken kripto saklama hizmetini genişletiyor

Kraken, küresel kripto saklama alanında yeni bir sayfa açıyor. Yeni sayfayla birlikte kripto para borsası Kraken'in kripto saklama hizmeti Kraken Custody, İngiltere ve Avustralya'daki kurumsal müşterilere hizmet vermeye başladı.

Kraken Kripto Saklama Hizmetini Yeni Ülkelerde Kullanıma Sunuyor

Kripto para borsası Kraken, kurumsal müşterilerine yönelik kripto varlık saklama hizmetini İngiltere ve Avustralya pazarlarına taşıdığını duyurdu. Bu hamle, şirketin Mart ayında ABD'de başlattığı hizmetin devamı niteliğinde olmasıyla dikkat çekiyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada kurumsal yatırımcılar artık Kraken'in sunduğu tüm hizmetlerle entegre bir şekilde kripto varlıklarını güvenle saklayabilecekleri, yönetebilecekleri ve transfer edebilecekleri belirtildi. Şirket yetkilileri, nitelikli kripto saklama çözümlerine olan talebin artarak süreceğini öngörüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kraken Kurumsal Başkanı Tim Ogilvie, "Saklama hizmetleri, kurumsal kripto sektöründe kritik bir öneme sahip. Bitcoin ETF'lerinin son dönemdeki başarısı, kaliteli saklama hizmetlerine olan ihtiyacı daha da belirgin hale getirdi." ifadelerini kullandı. Ogilvie ayrıca Kraken'in 12 yılı aşkın süredir müşteri varlıklarını koruma konusundaki deneyimine vurgu yaptı.

Şirket, bu genişleme kararını özellikle BlackRock, Franklin Templeton ve Grayscale Investments gibi büyük yatırım kuruluşlarının Coinbase'i spot Bitcoin ETF saklama hizmeti sağlayıcısı olarak seçmesinin ardından aldı. Kraken Custody hizmeti, ABD merkezli ve resmi kayıtlı bir banka olan Kraken Financial aracılığıyla sunuluyor. Bu banka, müşterilerin kripto varlıklarını Kraken borsasından ayrı olarak tutuyor.