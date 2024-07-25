Aydın'da Tarıma Dayalı Ekonomik ve Altyapı Projelerine Hibe Desteği

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırımların desteklenmesi amacıyla 2023-2024 başvuru döneminde gerçekleştirilen 15. etap değerlendirme süreci tamamlanarak proje imza aşamasına geçildi.

Hibe desteği sayesinde Aydın ilinde tarıma dayalı ekonomik ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesi, bölge ekonomisinin canlanmasına ve tarımsal üretimin artmasına önemli katkılar sağlıyor. İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenen ve uygun bulunan projeler Genel Müdürlüğe gönderildi. Bütçe imkanları dahilinde, Aydın'da KKYDP kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yatırımcılarla sözleşme imzalanma süreci devam ediyor. Bu kapsamda, Aydın'da 17 adet ekonomik yatırım projesine 73.503.662,50 TL hibe ve 16 adet KKYDP altyapı yatırım projesine 11.277.980,05 TL hibe olmak üzere toplamda 169.563.285,11 TL'lik yatırım yapılacak. Bu yatırım tutarının 84.781.642,55 TL'si hibe olarak verilecek. - AYDIN