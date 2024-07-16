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Japon devi Bitcoin alımlarına devam ediyor

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Japonya merkezli yatırım devi Metaplanet, Bitcoin alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, 1,26 milyon dolar değerinde ek Bitcoin alarak hisse senetlerinde ciddi bir artışa yol açtı. Yeni Bitcoin alım hamlesi sonrasında yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Metaplanet hisseleri, günün ilk yarısında yüzde 25,8'lik etkileyici bir artış kaydetti.

Japonya merkezli yatırım devi Metaplanet, Bitcoin alımlarına devam ediyor. Metaplanet, 1,26 milyon dolar değerinde ek Bitcoin alarak bir kez daha dikkat çekti. Bu hamle, şirketin hisse senetlerinde gözle görülür bir artışa yol açtı ve Metaplanet'in kripto para birimlerine olan bağlılığını pekiştirdi.

Metaplanet Bitcoin Yatırımıyla Piyasalarda Güç Gösterisi Yaptı

Metaplanet, kripto para dünyasında ses getiren adımlar atmaya devam ediyor. Firma, portföyüne 200 milyon yen değerinde Bitcoin (BTC) ekleyerek, dijital varlık stratejisini bir üst seviyeye taşıdı.

Şirket tarafından atılan bu adımla birlikte Metaplanet hisseleri, uçuşa geçti. Yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan şirket hisseleri, günün ilk yarısında yüzde 25,8'lik etkileyici bir artış kaydetti.

Metaplanet'in Yönetim Kurulu Başkanı konu hakkında yaptığı açıklamada, "Günümüz ekonomik koşullarında, Bitcoin'i güvenli bir liman olarak görüyoruz. Japon yeninin değer kaybı ve süregelen negatif faiz ortamı, bizi alternatif yatırım araçlarına yönelmeye itti." ifadelerini kullandı.

Bu son alımla birlikte Metaplanet'in Bitcoin varlığı 225,611 BTC'ye ulaştı. Bu rakam, güncel kur üzerinden yaklaşık 2,25 milyar yene tekabül ediyor. Şirket yetkilileri, gelecekte de benzer adımlar atabileceklerinin sinyalini verdi.

Metaplanet'in Bitcoin macerasının başlangıcı ise bu yılın Mayıs ayına dayanıyor. O tarihten bu yana düzenli aralıklarla alım yapan şirket, kripto para piyasasındaki varlığını giderek güçlendiriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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