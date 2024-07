Binance ABD yatırımları için mahkeme onayı aldı

Kripto para borsası Binance'in ABD'deki şirketleri, müşteri varlıklarını ABD Hazine bonolarına yatırmak üzere mahkeme onayı kazandı. Bu stratejik hamle, yatırımcı güvenini artırmayı ve piyasada daha stabil bir duruş sergilemeyi hedefliyor. Alınan bu kararla birlikte müşteri fonları, belirlenen dört haftalık döngülerde güvenli yatırım araçlarına yönlendirilecek.

Binance Güvenli Limana Yelken Açıyor

ABD'de faaliyet gösteren Binance iştirakleri, müşteri varlıklarını ABD Hazine bonolarına yatırma izni aldı. Columbia Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Amy Berman Jackson'ın kararıyla, BAM Trading Services Inc. ve BAM Management US Holdings Inc. şirketleri, bu işlemleri bağımsız yatırım danışmanları aracılığıyla gerçekleştirecek.

Mahkeme kararı, Binance'in ABD kollarına, müşterilerin anlık çekim taleplerini karşılayabilecek nakit rezervi tutmaları koşuluyla, belirli müşteri fonlarını dört haftalık vadeli Hazine bonolarına yatırma olanağı tanıdı. Bununla birlikte, kripto varlıkların üçüncü bir saklama kuruluşuna devredilmesi de zorunlu kılındı.

Bu gelişme, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Binance ve eski CEO'su Changpeng Zhao'ya açtığı davanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. SEC, borsayı yanıltıcı bilgi vermek, ABD vatandaşı yatırımcıların erişimini kısıtlamamak, sermaye yönetiminde usulsüzlük ve ruhsatsız çalışmakla suçlamıştı.