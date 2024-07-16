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AA ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliğiyle eğitim programı başladı

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Anadolu Ajansı (AA) ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliğiyle uluslararası doğrudan yatırım ve girişimcilik haberciliğinde uzmanlaşmak isteyen medya mensuplarında farkındalığı ve bilinci artırmaya yönelik eğitim programı, AA'nın İstanbul Ofisi'nde başladı.

Anadolu Ajansı (AA) ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliğiyle uluslararası doğrudan yatırım ve girişimcilik haberciliğinde uzmanlaşmak isteyen medya mensuplarında farkındalığı ve bilinci artırmaya yönelik eğitim programı, AA'nın İstanbul Ofisi'nde başladı.

Eğitim programının açılışına, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel ve AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk katıldı.

Yücel, burada yaptığı konuşmada, programın, çok uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir proje olduğunu belirterek, deneyim tasarlamaya gayret ettiklerini belirterek, "Sadece medyada değil, genelde ülkemizde uluslararası doğrudan yatırımların işlenişi, içerik haline getirilişi, haber yapılışı konusunda ciddi olmasa bile bazı noktalarda eksiklikler olduğunu tespit ettik kurum olarak. Bunun üzerine Anadolu Ajansı ile bir süre önce çalışma yürütmeye başladık. 'Bir eğitim programı, bir tecrübe paylaşımı yapmaya eğer gayret etsek nasıl bir şey ortaya çıkar?' diye bir içerik oluşturduk." diye konuştu.

Uluslararası doğrudan yatırımların birçok başka boyutuyla ilgili çeşitli programlar yapıldığını kaydeden Yücel, bunun iletişim, içerik üretimi gibi konularda işlenmeye kalkıldığında hangi becerilerin gerekli olduğunun önemli olduğuna dikkati çekti.

Yücel, bu kapsamdaki programlarla ilgili çok fazla şey görmediklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu program, ülkemizde zaten bir ilk. Siz de bu programın ilk katılımcıları olmuş oluyorsunuz. Açıkçası bunu yaparken çok da öz kaynaklarımızdan ayrılmak istemedik. Sizin de programdan anlayacağınız gibi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ve Anadolu Ajansı'nın ciddi tecrübelere sahip isimlerinin çeşitli ve kritik başlıklarda hazırladıkları içerikleri size aktarmalarına şahit olacağız.

Bu teorik tarafta uluslararası doğrudan yatırımların muhteviyatı nedir, ne değildir, sıcak para, soğuk para meselesi belki işte stratejik yatırımlar, finansal yatırımlar gibi aslında yatırım deyince, yatırım genel kavramının içinde biraz ihmal edilen, es geçilen veya daha doğrusu ülkemizde pek fazla işlenmediği için sadece haberlerden gördüğümüz haliyle muhatap kaldığımız bazı bilgileri sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Teorik taraf böyle ama pratik tarafta da Anadolu Ajansı'nın kıymetli mensuplarının, ekonomi ve finans servisinin değerli isimlerinin bizlerle paylaşacakları pratik bilgileri de almış olacağız."

Jacopo Dettoni konuklar arasında

Yücel, bu tür programlarda Türkiye'de, görülmeyen verilerin görselleştirilmesine, yapay zeka tabanlı haber üretimi gibi konulara da değinmeye çalışacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Belki biraz giriş seviyesi gibi olabilir ama bence bu bile bugünkü ihtiyaçlar itibarıyla çok önemli. Tabii bazı konuklarımız olacak. Ama sadece konuklar üzerine bir program inşa etmek istemedik. Sadece konuk çağıralım, burada konuları bize aktarsınlar tarzı bir şey olsun istemedik. Değerli konuklar olsun, buraya katkı yapsın, genel omurgayı burada beslesin istedik."

Uluslararası camiadan, belki de uluslararası doğrudan yatırımlar hakkında konuşabilecek en otoriter ismi bu programa konuk aldıklarına vurgu yapan Yücel, "Jacopo Dettoni, kendisi Financial Times'ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Editörü olmakla kalmayıp aynı zamanda FDI Intelligence diye çok ciddi bir yayını şu anda Financial Times bünyesinde çıkaran ve hepimizin böyle özellikle bizlerin, günlük işleyişinde çok dikkatle takip ettiğimiz bir platformun şu anda bir numaralı ismi, o da kendi tecrübesini anlatacak." dedi.

Stratejik ve finansal yatırımlara ilişkin içeriklerde kalite artışı hedefleniyor

Program, alanında uzman eğitmenlerce verilen eğitimle medya mensuplarının uluslararası doğrudan yatırım ve girişimcilik haberciliğinde uzmanlaşmalarını, stratejik ve finansal yatırımlar konularında üretilen içeriklerin kalitesinin artırılmasını amaçlıyor.

Açılışın ardından programın ilk günü "Uluslararası Doğrudan Yatırım ve Küresel Trendler" dersiyle başladı. Program, 18 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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