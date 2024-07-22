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Ethereum ETF'leri NYSE Arca onayı aldı nihai SEC onayı bekleniyor

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NYSE Arca, Ethereum tabanlı iki yeni borsa yatırım fonunun listelenmesine onay verdi. Grayscale ve Bitwise tarafından yönetilen bu fonlar, son olarak Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) nihai onayı bekliyor.

NYSE Arca, Ethereum tabanlı iki yeni borsa yatırım fonunun listelenmesine onay verdi. Grayscale ve Bitwise tarafından yönetilen bu fonlar şimdi Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) nihai onayı bekliyor.

Ethereum ETF'leri İçin Son Onay Bekleniyor

Ethereum tabanlı borsa yatırım fonları (ETF) için önemli bir adım atıldı. NYSE Arca, Grayscale ve Bitwise'ın yönettiği Ethereum ETF'lerinin listelenmesine onay verdi. Gün içinde Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) iletilen belgelerde, Grayscale Ethereum Trust ve Bitwise Ethereum ETF'nin piyasaya sunulmasına yönelik izinler kaydedildi. Bu fonların işlem görebilmesi için SEC'in son onayı bekleniyor.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar bu fonların 23 Temmuz itibarıyla piyasada yerini alabileceğini dile getiriyor. Uzman ETF analisti James Seyffart konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yarın fonların işleme açılmasını bekliyoruz. Bu da bugün SEC'in internet sitesinde fonların izahnamelerinin onaylandığını gösteren belgelerin yer alması gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Öte yandan, Chicago Board Options Exchange (CBO) de 19 Temmuz'da beş yeni Ethereum ETF'sinin piyasaya girdiğini duyurmuştu. Bu fonlar arasında 21Shares Core Ethereum ETF, Fidelity Ethereum Fund, Invesco Galaxy Ethereum ETF, VanEck Ethereum ETF ve Franklin Ethereum ETF bulunuyor. Bu fonlar da SEC'in son düzenleyici onayını bekliyor.

SEC'in, fonların işlem görmesinden önce S-1 formunu onaylaması gerekiyor. Kurum, daha önce 23 Mayıs tarihinde ihraççıların 19-b formundaki kural değişikliği önerilerini kabul etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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