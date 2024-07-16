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AA ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliğiyle düzenlenen eğitim programı başladı

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Anadolu Ajansı (AA) ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliğiyle uluslararası doğrudan yatırım ve girişimcilik haberciliğinde uzmanlaşmak isteyen medya mensuplarında farkındalığı ve bilinci artırmaya yönelik düzenlenen eğitim programının ilk günü AA'nın İstanbul Ofisi'nde tamamlandı.

Anadolu Ajansı (AA) ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliğiyle uluslararası doğrudan yatırım ve girişimcilik haberciliğinde uzmanlaşmak isteyen medya mensuplarında farkındalığı ve bilinci artırmaya yönelik düzenlenen eğitim programının ilk günü AA'nın İstanbul Ofisi'nde tamamlandı.

Eğitim programı kapsamında "Türkiye'deki Startup ve Dijitalleşme Ekosisteminde Gelişmeler, Trendler ve Gelecek" başlıklı panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın yaptığı panele, DOMiNO Ventures Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk ve startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal katıldı.

Kopuk, burada yaptığı konuşmada, değerleme kavramının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, işin içine değerleme gibi yatırım tutarı gibi daha teknik şeyler sokulduğunda haberi herkesin anlayacağı şekilde yapmanın çok zor olabildiğini söyledi.

Kopuk, gazetecilerin startup terminolojisine hakim olması, startup tarafının da basın duyurusu ile ilgili data ve materyalleri eksiksiz hazırlaması gerektiğine işaret ederek, "Burada karşılıklı eğitim gerekiyor." dedi.

Şu anda Türkiye'nin çok gelişmiş bir girişimcilik ekosistemi olduğuna dikkati çeken Kopuk, alınan yatırım adetleri ve girişimlerin başarısı bakımından belki İngiltere, Almanya ve Fransa'nın yakalanamadığını ancak İtalya ve Yunanistan'ın önünde olunduğunu belirtti.

Kopuk, yapay zeka konusuna da değinerek, yapay zekanın yüzde 100 güvenle kullanılamayacağını ifade etti.

Yapay zekanın startup dilini tam anlamıyla bilmediğini vurgulayan Kopuk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama inanılmaz bir araç, üretken yapay zeka sayesinde hepimiz açık kaynaklı birçok şey bilen beyne sahip olduk diye düşünüyorum. En çok kullanılanlar orada başlıyor zaten. Uğraş vermeden 5-6 sayfalık bir rapor çıkartabilirsiniz. Ama o raporu özellikle basın mensuplarının alıp da aynı şekilde bir yere koyması ciddi sorumluluk gerektiren ve kötü şeylere yol açabilecek bir şey, çünkü yüzde 100 doğru değil aslında çoğu zaman. Diğer taraftan şuna çok inanıyorum ben gerçekten katma değerli bir şey yapan herkes başarılı olacak sadece gazeteciler değil. Ancak yapay zekayı en etkin şekilde kullanmak için kendinize bir stil geliştirmeniz lazım. Aslında biraz da sanatsal bakmanız lazım. Bu her sektör için geçerli. Çünkü yapay zeka size sayfalarca bilgi çıkartabilir. Belki sizin onu insanlara Türkçe olarak aktarım şeklinizle yakalamanız lazım. Belki hep yüzde 100 doğru olduğunu belgeleriyle koyarak yakalamanız lazım. Hani bütün basın mensuplarının da yapay zeka kullanırken artık bir stil, yani üzerinde bir katma değer, insan zekasının ürünü bir şey eklemek zorunda olduğuna inanıyorum açıkçası."

"Yapay zeka yakınsama yapan bir yapı"

startups.watch Kurucusu Ünsal da startup'ın DNA'sında globalleşmenin olduğunu, global olmayan teknoloji şirketine startup denilemeyeceğini belirtti. Ünsal, "O sadece büyümek isteyen bir teknoloji şirketi olur. Şu anda startuplardan daha ilk günden ben Monopoly, Google olacağım diye başlayanlar zaten yatırımlar alabiliyor." dedi.

Teknoloji şirketinin 100 milyar olması için bütün dünyanın bir problemini çözmesi gerektiğini ifade eden Ünsal, bütün dünyanın problemini çözmek için de mühendisinden müşteri hizmetlerine herkesin çok iyi İngilizce bilmesi gerektiğini kaydetti.

Ünsal, startup için İngilizce bilmenin önemine işaret ederek, Türkiye'nin bu konuda eksik kaldığını dile getirdi.

Yapay zekanın binlerce dataya bakıp en doğruyu bulan bir algoritma olmadığının altını çizen Ünsal, yapay zekanın yakınsama yapan bir yapı olduğuna dikkati çekti.

Ünsal, "Böyle yüzde 90-95 aralığında doğruluk payı, yani yüzde 5-10 yanlışlık payı var. Şimdi yapay zekaya böyle yüzde 100 doğru olması gereken bir şey olarak bakar da yanlış bir şey yazarsanız bundan rezil oluyorsunuz. O yüzden maksimum yüzde 90-95 doğruluk payı oluyor, yakınsama olduğunu bilmek gerekiyor. Yoksa komik durumlar oluyor. Onun farkına varırsanız çok iyi yerlerde kullanabilirsiniz." ifadesini kullandı.

AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın dersiyle ilk gün tamamlandı

Eğitim programı, AA Grafik Haberleri'nden Kıdemli Grafiker Kemal Dilikmen'in "Veri Görselleştirme" dersiyle devam etti.

AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Akkan da "Yatırım ve Girişim Haberciliğinde İçerik Üretimi" dersiyle finans okuryazarlığı ve haber yazımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Eğitimin ilk günü bu ders sonrası sona erdi.

Eğitim programı, yarın düzenlenecek derslerle devam edecek. Program, 18 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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