Bitcoin yatırım platformu Swan'dan beklenmedik hamle

Swan Bitcoin, CEO Cory Klippsten'in liderliğinde büyük bir yapısal değişikliğe gittiğini açıkladı. Bu yeni değişiklikler sonucunda şirketin Bitcoin madencilik operasyonları durduracağını ve halka arz planlarının iptal edildiğini duyurdu. Söz konusu değişiklikler, birden fazla işten çıkarma ve büyüme stratejisinde küçülmeyle birlikte geldi.

Swan Bitcoin Strateji Değişiklikleriyle Yeni Bir Döneme Adım Atıyor

Swan Bitcoin'in üst düzey yönetimi, şirketin geleceğine yönelik önemli kararlar aldı. CEO Cory Klippsten'in X platformunda yaptığı açıklamaya göre şirket bu yılın başında başlattığı Bitcoin madencilik operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Bununla birlikte Swan Bitcoin, daha önce duyurulan halka arz planları da rafa kaldırıldığını duyurdu.

Klippsten, "Yönetilen Bitcoin madencilik birimimizin kısa vadede kayda değer bir gelir üretemeyeceğini öngördük. Bu nedenle, yakın gelecekte halka açılma planımız bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli şirket aynı zamanda personel sayısında da önemli bir azaltmaya gidiyor. Şirket bu noktada işten çıkarılan çalışan sayısını henüz açıklamadı. Klippsten, işten ayrılan personele yeni iş bulma konusunda destek olacaklarını belirtti.

Önceki açıklamalarında Klippsten, yıl sonuna kadar şirketi halka açma niyetinde olduklarını ve bu amaçla çeşitli kaynaklardan toplam 205 milyon dolar topladıklarını belirtmişti. Bitcoin değerindeki düşüş ve yatırımcı ilgisinin azalması şirketin bu planlarının iptal edilmesine neden oldu.