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Ethereum ETF'leri için tarih açıklandı

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Ethereum tabanlı borsa yatırım fonları (ETF), 23 Temmuz Salı günü yatırım dünyasına adım atacak. Bu haber, ETF analisti Eric Balchunas tarafından duyuruldu. Ethereum'un, yakın zamanda piyasaya sürülecek olan ETF'leri yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandırdı.

Ethereum tabanlı borsa yatırım fonları (ETF), 23 Temmuz Salı günü yatırım dünyasına adım atıyor. Bu gelişme, uzman ETF analisti Eric Balchunas tarafından duyuruldu.

Ethereum'un Büyük Adımı 23 Temmuz'da İşlem Görmeye Başlayacak

Ethereum (Ether) tabanlı borsa yatırım fonlarının (ETF) yakın zamanda piyasaya sürüleceği haberi, yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandırdı. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ethereum spot ETF'leri 23 Temmuz Salı günü yatırımcılarla buluşacak.

Tecrübeli ETF analisti Eric Balchunas, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 23 Temmuz'u resmi çıkış tarihi olarak duyurdu. Bu bilgi, ETF'leri piyasaya sürecek iki şirketin yetkilileri tarafından da teyit edildi.

Balchunas, yaptığı açıklamada, "SEC, ihraççılara bugün geri bildirimde bulundu ve Çarşamba gününe kadar nihai S-1 başvurularını tamamlamalarını talep etti. Bunu takiben, Salı günü piyasaya sunulmak üzere, Pazartesi günü kapanış sonrası işlemlere başlamamız gerekecek." ifadelerini kullandı. Yetkililer, başvuruların Çarşamba günü Türkiye saatiyle 00:30'a kadar tamamlanması gerektiğini vurguladı.

BlackRock ve Fidelity gibi Wall Street'in önde gelen şirketleri, bir süredir ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yakın iş birliği içinde çalışarak, spot Ether ETF'lerini en kısa sürede piyasaya çıkarmayı hedefliyor. Mayıs ayı sonlarında SEC'in kritik düzenleyici başvuruları onaylamasıyla birlikte, bu yeni finansal enstrümanların ABD pazarında yer alması daha da muhtemel hale geldi. Ancak ETF'lerin borsada işlem görebilmesi için SEC'in S-1 başvurularını da onaylaması gerekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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