MKK, Risk Eğilim Endeksi'ni Duyurdu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Risk Eğilim Endeksi'ni (REKS) duyurdu. Endeks, sermaye piyasaları yatırımcılarının piyasa katılım eğilimlerini ölçümleyerek, Veri Analiz Platformu'nda (VAP) yayımlıyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Risk Eğilim Endeksi (REKS) ile sermaye piyasaları yatırımcılarının piyasa katılım eğilimlerini ölçümleyerek, Veri Analiz Platformu'nda (VAP) yayımlıyor. Endeks, değişen ve gelişen piyasa koşulları sonucu oluşurken, yatırımcıların davranışları üzerinden güncel risk eğilimlerini ortaya koyuyor.

Farklı yatırımcı grupları bazında hesaplanan endeks, esnek ve dinamik hesaplama yöntemi ile herhangi bir yatırımcı grubunda özelleştirme ve dönemler arasında karşılaştırma gibi birçok seçenek sunuyor.

Risk iştahı genel anlamda finansal piyasalarda yatırımcıların yatırım yapma isteklerini gösteren bir ölçüt olarak kullanılıyor. Bu çerçevede endeks, yatırımcıların risk alma eğilimleri üzerinden oluşturulan risk iştahını ölçümleyen ve dinamik yapıda oluşturulan bir endeks olarak dikkat çekiyor.

Endeksin hesaplanmasında yatırımcı bazında, pay senetleri ve pay senedine yatırım yapan yatırım şemsiye fon verileri dahil edilmiş durumda. REKS yerli-yabancı, bireysel-kurumsal ve nitelikli yatırımcılar gibi farklı yatırımcı gruplarında ayrı ayrı hesaplanıp gösteriliyor. İlgili yıl için güncel gelişmeler doğrultusunda oluşan finansal veriler kullanılarak eşik değerler hesaplanmakta, oluşan yatırımcı kümesinden REKS değeri hesaplanarak piyasa dinamiklerini en güçlü şekilde yansıtması sağlanıyor. Eşik değeri hesabında 'dolar kuru', 'işsizlik rakamı', 'dolar cinsinden kişi başı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme oranı' ve 'TL cinsinden ortalama portföy değerleri' kullanılıyor ve her yıl için dönemin makro ekonomik koşullarına göre güncelleniyor.

MKK tarafından gerçekleştirilen REKS Tanıtım Toplantısı'nda endekse ilişkin değerlendirmede bulunan MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, şunları kaydetti: "Sermaye piyasalarımızın her geçen gün büyüdüğü, yatırımcı sayımızın rekor düzeyde artış gösterdiği bir dönemde veri analizi büyük önem taşıyor. MKK olarak, güvenle kaydi saklamasını yürüttüğümüz verilerin anlamlandırılarak piyasalarımızın faydasına sunulması, yatırımcıların finansal okuryazarlık seviyesinin artırılması ve yatırım ekosisteminin gelişmesi için yeni endeksleri hayata kazandırıyoruz. Son olarak REKS'i bu amaçla geliştirerek MKK Veri Analiz Platformu (VAP) üzerinden kamuyla paylaşmaya başladık."

Dr. Arıkan, verileri ölçülebilir hale getirmenin gelişimi yönetmeye katkı sağladığına dikkat çekerek, "Merkezi saklama faaliyetlerimizin yanında veri hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyor, piyasalarımız ve yatırımcılar ile paylaşmayı sürdürüyoruz. REKS endeksi yerli, yabancı, bireysel, kurumsal gibi yatırımcı sınıflandırmalarıyla yatırımcıların risk eğilimlerini haftalık, aylık, yıllık değişimleriyle ortaya koyacak ve piyasalarımızın gelişimine yönelik çeşitli analizlere ışık tutabilecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL