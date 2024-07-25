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Manisa Valisi Enver Ünlü, Kula'daki Mera Projesini Takip Ediyor

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Manisa Valisi Enver Ünlü, Kula'daki Sandal Mahallesi'ndeki mera projesini yakından takip ettiğini ve DSİ'den sondaj, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan güneş paneli desteği sağlanacağını açıkladı.

Manisa Valisi Enver Ünlü Kula'nın Sandal Mahallesi'ndeki mera projesini yakında takip ettiğini dile getirerek Devlet Su İşleri'nden (DSİ) sondaj, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan ise güneş paneli desteğinin sağlanacağını açıkladı.

Manisa Valisi Enver Ünlü, ilçe ziyaretleri kapsamında geçtiğimiz hafta Kula'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. İlçenin turizm hareketliliğini artırmak için yapılması planlanan projeleri yerinde inceleyen Vali Ünlü, tarihi konaklarda yürütülen restorasyon çalışmaları konusunda da bilgi almıştı. İlçedeki son programında kırsal Sandal Mahallesi'ni ziyaret ederek muhtar Ahmet Gökçe ve mahalle esnafıyla bir araya gelen Vali Ünlü, Sandal Mahallesi'ndeki yürütülen çalışmalarla ilgili vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunmuştu.

Mahalle ziyaretinde vatandaşlarla bir araya gelerek mera projesi hakkında görüş alışverişinde bulunan Vali Enver Ünlü, vatandaşların taleplerini dinledi ve onların projeye olan katkılarını önemsediğini belirtti. Projenin her aşamasını yakından takip ettiklerini dile getiren Vali Enver Ünlü, "Mera projesinin bölgemize önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Bu proje ile hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın verimliliğini artırmayı ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Devlet Su İşleri tarafından yapılan sondaj çalışmaları, sulama problemlerini çözmek adına büyük önem taşıyor. Ayrıca, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın sağladığı güneş panelleri desteği sayesinde enerji maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyoruz. Projemizin her aşamasını yakından takip ediyor ve gerekli destekleri sağlıyoruz," dedi.

Vali Enver Ünlü'nün Sandal Mahallesi'ni ziyareti ile ilgili konuşan Sandal Mahalle muhtarı Ahmet Gökçe, 3 yıldan beri büyük emekler verilen mera projesine Manisa Valiliği'nin de büyük destekler sağladığını söyledi. Proje sayesinde mahalledeki hayvancılık faaliyetlerinin de arttığını dile getiren muhtar Gökçe, sağlanan imkanlarla meraların daha verimli hale geldiğini belirtti. Sondaj, güneş panelş, tohum ve gübre desteği gibi çeşitli katkılarla projenin her geçen gün büyüdüğünün de altını çizen muhtar Gökçe, Manisa Valisi Enver Ünlü başta olmak üzere projede emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Sandal Mahallesi sakinleri ise, projenin bölgeye sağladığı katkılardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Vali Ünlü'ye teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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