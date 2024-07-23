Bitwise Ethereum geliştiricilerine destek olacak

Bitwise, yeni Ethereum borsa yatırım fonunun gelirlerinin yüzde 10'unu Ethereum geliştiricilerine bağışlama kararı aldı. Bu stratejik hamle, şirketin kripto topluluğuna olan bağlılığını ve sektörde sürdürülebilir gelişimi destekleme amacını gösteriyor.

Bitwise Ethereum'un Geleceğine Yatırım Yapıyor

ABD'de bugün piyasaya sürülecek Ethereum borsa yatırım fonlarından biri olan ETHW, dikkat çekici bir adım attı. Fon yöneticisi Bitwise, elde edilecek kârın onda birini Ethereum ekosisteminin gelişimine aktaracağını duyurdu.

Bitwise'ın üst düzey yöneticisi Hong Kim, konuyla ilgili açıklamasında, "Ethereum'un geleceği, açık kaynak geliştiricilerin ellerinde şekilleniyor. ETHW yatırımcıları, bu geleceğe ortak olmak istiyor. Biz de bu vizyonu paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağış programı kapsamında, Protocol Guild ve PBS Foundation isimli iki kuruluş desteklenecek. Bu organizasyonlar, Ethereum Blockchain ağının altyapısının iyileştirilmesi ve ilgili teknolojilerin yaygınlaştırılması konularında çalışmalar yürütüyor.

New York Borsası'nda işlem görecek olan ETHW'nin dijital varlık saklama hizmetleri, sektörün önde gelen isimlerinden Coinbase tarafından sağlanacak. Fon, yatırımcılara cazip gelebilecek bir fırsat sunuyor. Bu fırsat kapsamında 6 ay boyunca, 500 milyon dolara kadar varlık sahibi olan yatırımlar için yönetim ücreti alınmayacak. Bu sürenin ardından ücret oranı yüzde 0,2 olarak belirlendi.

Bitwise'ın bu hamlesinin, daha önce Bitcoin için hayata geçirdiği benzer bir uygulamanın devamı niteliğinde olduğu görülüyor. Şirket, BITB adlı Bitcoin fonundan elde ettiği gelirin yüzde 10'luk kısmını, Bitcoin'in açık kaynak geliştirme sürecine katkı sağlayan üç farklı kuruma bağışlıyor.