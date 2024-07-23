Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bitwise Ethereum geliştiricilerine destek olacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırım şirketi Bitwise, Ethereum borsa yatırım fonunun gelirlerinin yüzde 10'unu Ethereum geliştiricilerine bağışlama kararı aldı. ABD'de piyasaya sürülecek olan ETHW adlı fon, Ethereum ekosisteminin gelişimine aktarılacak gelir sağlayacak.

Bitwise, yeni Ethereum borsa yatırım fonunun gelirlerinin yüzde 10'unu Ethereum geliştiricilerine bağışlama kararı aldı. Bu stratejik hamle, şirketin kripto topluluğuna olan bağlılığını ve sektörde sürdürülebilir gelişimi destekleme amacını gösteriyor.

Bitwise Ethereum'un Geleceğine Yatırım Yapıyor

ABD'de bugün piyasaya sürülecek Ethereum borsa yatırım fonlarından biri olan ETHW, dikkat çekici bir adım attı. Fon yöneticisi Bitwise, elde edilecek kârın onda birini Ethereum ekosisteminin gelişimine aktaracağını duyurdu.

Bitwise'ın üst düzey yöneticisi Hong Kim, konuyla ilgili açıklamasında, "Ethereum'un geleceği, açık kaynak geliştiricilerin ellerinde şekilleniyor. ETHW yatırımcıları, bu geleceğe ortak olmak istiyor. Biz de bu vizyonu paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağış programı kapsamında, Protocol Guild ve PBS Foundation isimli iki kuruluş desteklenecek. Bu organizasyonlar, Ethereum Blockchain ağının altyapısının iyileştirilmesi ve ilgili teknolojilerin yaygınlaştırılması konularında çalışmalar yürütüyor.

New York Borsası'nda işlem görecek olan ETHW'nin dijital varlık saklama hizmetleri, sektörün önde gelen isimlerinden Coinbase tarafından sağlanacak. Fon, yatırımcılara cazip gelebilecek bir fırsat sunuyor. Bu fırsat kapsamında 6 ay boyunca, 500 milyon dolara kadar varlık sahibi olan yatırımlar için yönetim ücreti alınmayacak. Bu sürenin ardından ücret oranı yüzde 0,2 olarak belirlendi.

Bitwise'ın bu hamlesinin, daha önce Bitcoin için hayata geçirdiği benzer bir uygulamanın devamı niteliğinde olduğu görülüyor. Şirket, BITB adlı Bitcoin fonundan elde ettiği gelirin yüzde 10'luk kısmını, Bitcoin'in açık kaynak geliştirme sürecine katkı sağlayan üç farklı kuruma bağışlıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Ethereum Blockchain Bitcoin Kripto Para Haberler

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

 AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam yasası gibi sunulması haksızlık, arzumuz sokaklarımızın güvenli hale gelmesi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam yasası gibi sunulması haksızlık, arzumuz sokaklarımızın güvenli hale gelmesi

Bakmadan Geçme

23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Oğuzeli, Araban 23-24 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Ceyhan, Kozan, İmamoğlu 23-24 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Ereğli, Meram, Akşehir 23-24 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Nilüfer 23-24 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! 2024 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS B Grubu Genel Kültür ve Yetenek sınavı sonuçları hangi tarihte belli olacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Korkuteli, Gazipaşa, Finike 23-24 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hortum nedir, nasıl oluşur? Karada ve denizde hortum oluşur mu? Kadir Ezildi neden hastanede? Kadir Ezildi'nin sağlık durumu nasıl? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Bala, Etimesgut 23-24 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 24 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 24 Temmuz burç yorumları nedir?
Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda

Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title