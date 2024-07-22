Dct Trading halka arz oldu mu? Dct Trading katılım endeksine uygun mu, kaç lot veriyor?

Dct Trading halka arz oldu mu? Dct Trading katılım endeksine uygun mu , kaç lot veriyor?

DCT TRADING HALKA ARZ OLDU MU?

Şirketin halka arz tarihi henüz paylaşılmadı. Kısa süre içerisinde tarihlerin duyurulması bekleniyor. Dct Trading halka arz fiyatı 14 TL.

DCT TRADING KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Dct Trading halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz duyurulmadı. Şirket bireysele eşit dağıtım yöntemi ile talep toplayacak.

DTC TRADING KAÇ LOT VERİYOR?

DCT Trading halka arz büyüklüğü 525 milyon TL, halka açıklık oranı 28,85%'dir. Toplamda 37 milyon 500 bin adet lot dağıtılacak. Şirketin lot dağılımı da ilerleyen zamanda paylaşılacak.

DTC TRADING HAKKINDA

DCT Trading'in temelleri 2002 yılında henüz üniversite öğrencisi olan Levent Sadık Ahmet'in pamuk ticaretine başlamasıyla atılmıştır. İlk yılından itibaren uluslararası ticaretle faaliyetlerine başlayan Levent Sadık Ahmet yıllar içerisinde ticarete konu ettiği pamuğun tonajını hızla artırmayı başarmış, 2007 yılında DCT Trading'i kurarak işini kurumsal bir yapıya taşımıştır.

İlk yıllarda yurt dışından ve özellikle Yunanistan'dan temin ettiği balya pamuğu Türk iplik üreticileri ve tekstilcilere servis etmiş, yıllar içerisinde bu faaliyet Brezilya, Amerika, Türk Cumhuriyetleri, Pakistan, Çin, Endonezya gibi ülkelerden ürün tedariki ile genişlemiştir. Ülkemizde üretilen pamuğu da satın almaya başlayan Şirket ihracatçı vasfını da kazanmıştır. Gelinen noktada ülkemizde üretilen pamuğu Çin, Pakistan, Endonezya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine tüm lojistik süreçlerini de yürüterek ulaştırmaktadır.

DCT Trading faaliyetleri yıllar içerisinde farklı emtialara da kaydırmıştır. Yine dünyanın muhtelif ülkelerinden temin ettiği buğday, pirinç, mısır gibi tarım emtialarını da alıcıları ile buluşturmaktadır.

DCT Trading International Cotton Association (ICA), Better Cotton (BC) üyesi olup, aynı zamanda GOTS ve Control Union denetim süreçlerinden geçerek organik pamuk ticareti de yapabilen global bir oyuncuya dönüşmüştür.

2015 yılına gelindiğinde farklı bir inisiyatif alan Levent Sadık Ahmet, ata toprakları olan Batı Trakya'da yatırım kararı almıştır. Kararın ticari bir gerekçesi olduğu kadar üstlenilen itibari mirasın sorumluluğu olarak Batı Trakya halkına katkı sunması da amaçlanmıştır. Bölge halkının ağırlıklı olarak tarımla iştigal ettiği dikkate alınarak kiraza özel bir tesis yatırımı planlanmıştır. Bu amaçla 2015 yılında YAKA IKE (Yaka aynı zamanda Yunanistan'ın kuzeyi olan bölgeyi ifade etmektedir.) kurulmuş ve dünya standartlarında bir kiraz işleme tesisinin temelleri atılmıştır. 2017 yılında faaliyete geçen tesisimiz kalite kontrol süreçlerini başarıyla geçerek gıda endikasyonuna dair AB normlarıyla uyumlu sertifikaları temin etmiştir. Bu sayede üreticileri sertifikalı tarım sistemine dahil etmiş, bölgede üretilen kirazı tesislerinde işleyerek Avrupa'nın önemli zincir marketlerine ihraç etmektedir.

2021 yılında BLUEFARM IKE kurularak bu kez üretici sıfatına geçilmiştir. Bluefarm 200 dönüm arazi üzerinde Yunanistan'ın ve yakın bölge ülkelerinin en büyük yaban mersini üreticisi olmuştur.

Bağlı ortaklık statüsündeki YAKA ve BLUEFARM kendi üretim ve ticaret faaliyetlerine ek olarak bölgede tarımla uğraşan Batı Trakya Türkleri'ne modern tarım teknikleri ve teknolojik tarım modelleri konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı çalışmaları da yapmaktadır.