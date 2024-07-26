Ethereum ETF'leri üçüncü gününde büyük çıkış yaşadı

ABD piyasalarında spot Ethereum borsa yatırım fonları, işlemlerin üçüncü gününde 152,3 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. Grayscale Ethereum Trust'ın 346 milyon dolarlık kaybıyla öne çıkan bu gelişme, diğer fonların sağladığı girişlerle dengelenmeye çalışıldı

Ethereum ETF Çıkışları Piyasayı Şekillendiriyor

ABD piyasalarında işlem gören Ethereum bazlı borsa yatırım fonları (ETF), geride bıraktığımız günde karışık bir tablo sergiledi. Toplamda dokuz farklı spot Ethereum ETF'si, günün sonunda 152,3 milyon dolarlık net çıkışla karşı karşıya kaldı. Bu rakam, bir önceki günün 133 milyon dolarlık çıkışının üzerine eklendi.

Grayscale Ethereum Trust (ETHE), 346,22 milyon dolarlık devasa çıkışıyla dikkat çekti. Diğer fonların pozitif performansı, genel tabloyu bir nebze dengeledi. BlackRock'ın ETHA fonu 70,93 milyon dolar, Grayscale Ethereum Mini Trust 58,09 milyon dolar, Fidelity'nin FETH fonu 34,32 milyon dolar ve Bitwise'ın ETHW fonu 16,34 milyon dolarlık giriş kaydetti. VanEck'in ETHV ve Invesco'nun QETH fonları da sırasıyla 8 milyon dolar ve 6,24 milyon dolarlık net girişle listeye eklendi.

Perşembe günü spot Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi 860,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, önceki iki günün sırasıyla 1,05 milyar dolar ve 944,6 milyon dolarlık işlem hacimlerinin gerisinde kaldı.

Öte yandan, Bitcoin cephesinde de hareketlilik göze çarptı. ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri arasında BlackRock'ın IBIT fonu, 70,75 milyon dolarlık net girişle öne çıktı. Buna karşın, Grayscale'in GBTC fonu 39,59 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Spot Bitcoin ETF'lerinin toplam işlem hacmi Çarşamba günü 1,51 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, önceki iki günde sırasıyla 1,5 milyar dolar ve 2,34 milyar dolar seviyelerindeydi.