Ordu'da 2024 yılında 287 kamu yatırım projesi bulunuyor

Ordu'da, 2024 yılı 3'üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erol, hükümet konağındaki konferans salonunda düzenlenen toplantıda, ilde yapılan kamu yatırımları hakkında bilgi verdi.

2024 yılı haziran ayı sonu itibarıyla Ordu'da 287 kamu yatırım projesi bulunduğunu belirten Erol, bu projelerin toplam bedelinin yaklaşık 47 milyar 468 milyon lira olduğunu aktardı.

Önceki yıllar harcaması 20 milyar 54 milyon, 2024 yılı ödeneğinin 9 milyar 164 milyon, yıl içi harcamasının ise 4 milyar 740 milyon lira olduğunu kaydeden Erol, toplamda projelere 24 milyar 795 milyon lira harcama yapıldığını ifade etti.

Erol, yatırımlarda projelerin toplam bedeline göre yüzde 52,24 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığını anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın İl Yatırım Takip Sistemi'ne girmiş olduğu verilere göre, ilimizde yürütülen 287 kamu yatırım projesinden 163'ü devam eden projeyken, 14'si ihale, 1'i tasfiye ve 66'sı proje aşamasında bulunmaktadır. Yıl içerisinde 43 projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır. İlimizdeki toplam 287 yatırım projesinin 29'u Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğüne, 54'ü ilçe belediyelerine, 204'ü ise yatırımcı il ve bölge müdürlüklerine aittir."

Yatırımcı kurum ve kuruluşların devam eden projeler başta olmak üzere bu yıl ve gelecek yıl gerçekleşecek çalışmalara ve ihalelere zaman kaybetmeksizin işe başlamaları konusunda uyarıda bulunan Erol, hizmetlerin yapımı sırasında kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanarak yardımlaşmanın artırılmasında, kaynakların daha etkin, verimli ve tasarruflu kullanılmasında kurum ve kuruluşların sorumluluk bilinci içerisinde görev yapacaklarını belirten Erol, "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda mülki ve mahalli yöneticiler tarafından dile getirilen, koordinasyon ve işbirliğini gerektiren hususlar alınan kararlar açısından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli iş ve işlemleri zamanında yaparak Valiliğimize bilgi verilmesini toplantının ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, belediye başkanları ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında bölge müdürlerinden detaylı bilgiler alarak taleplerini iletti.