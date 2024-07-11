Bitcoin madencisi Iris Energy'nin hisseleri sert düşüş yaşadı

Culper Research, Bitcoin madencilik şirketi Iris Energy hakkında sert bir rapor yayımladı. Raporda, şirketin yüksek performanslı bilgi işlem planlarının yetersiz olduğu ve piyasa değerinin gerçek değerinin çok üzerinde olduğu belirtildi. Bu eleştirilerin ardından şirketin hisseleri önemli ölçüde değer kaybetti, yatırımcılar ve piyasa analistleri için endişe kaynağı oldu.

Culper Research Iris Energy Değerlemesini Sorguluyor

Bitcoin madenciliği sektörünün önde gelen şirketlerinden olan Iris Energy, ciddi bir darbe aldı. Şirketin hisse senetleri, borsa açılışından itibaren keskin bir düşüş yaşadı. Bu düşüşün arkasında, yatırım analiz şirketi Culper Research'ün yayımladığı eleştirel bir rapor yer alıyor.

Culper Research'ün hazırladığı rapor, Iris Energy'nin yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanındaki iddialarını mercek altına aldı. Raporda, şirketin bu alandaki hedeflerinin gerçekçi olmadığı ve gerekli yatırımları yapmaktan kaçındığı vurgulandı. Analistler, Iris Energy'nin altyapı yatırımlarının sektör standartlarının çok altında kaldığını belirtti.

Raporun en çarpıcı noktalarından birisi Iris Energy'nin piyasa değerinin aşırı şişirilmiş olduğu iddiası. Culper Research, şirketin gerçek değerinin mevcut piyasa fiyatının yarısından bile az olabileceğini öne sürdü. Bu iddia, geçtiğimiz hafta 2,2 milyar dolara ulaşan şirket değerlemesini sorgulatıyor.

Culper Research, değerlendirmesinde Iris Energy'nin varlıklarını üç ana kategoride inceledi. Bu kategoriler mevcut tesisler, geliştirilmekte olan projeler ve kripto madencilik operasyonları olarak açıklandı. Analistler, özellikle kripto madencilik faaliyetlerine oldukça düşük bir değer biçti ve yaklaşan Bitcoin yarılanmasının etkilerine dikkat çekti.

Rapor ayrıca, sektördeki son dönem satın alma ve birleşmelere atıfta bulunarak, Iris Energy'nin bu anlaşmalara kıyasla aşırı değerli olduğunu iddia etti. Culper Research, benzer bir anlaşma yapılması durumunda Iris Energy'nin hisse değerinin yüzde 59 oranında düşebileceğini öne sürdü.

Raporda şirketin yönetimi de eleştirilerden nasibini aldı. Raporda, şirketin eş CEO'ları Daniel ve Will Roberts kardeşlerin son dönemde gerçekleştirdikleri hisse satışları mercek altına alındı. Bununla birlikte, şirketin son dört yılda hisse sayısını on iki katına çıkarması ve büyük miktarda nakit kaybı yaşaması da eleştiri konusu oldu.

Bu sert eleştirilerin ardından Iris Energy hisseleri, gün içinde 10,36 dolara kadar geriledi. Kapanışa doğru toparlanma gösterse de hisseler günü yüzde 12,8'lik bir düşüşle 11,24 dolardan tamamladı. Bu düşüşe rağmen, şirket hisseleri yılbaşından bu yana hala yüzde 65'lik bir artış göstermiş durumda.

Culper Research'ün bu olumsuz raporu, başka bir araştırma şirketi olan Bernstein'ın Iris Energy hakkında olumlu görüş bildirmesinden sadece iki gün sonra geldi. Bu durum, piyasada şirket hakkında farklı görüşlerin olduğunu gösteriyor.

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