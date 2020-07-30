Vali Atik'ten engelli gence bayram hediyesi Denizli Valisi Ali Fuat Atik, doğuştan engelli gence Kurban Bayramı dolayısıyla cep telefonu hediye etti.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, doğuştan engelli gence Kurban Bayramı dolayısıyla cep telefonu hediye etti.

Çivril ilçesine bağlı Koçak Mahallesi'nde Emine ve Dursun Ünal çiftinin tek çocukları olarak 2003'te dünyaya gelen Umut Ünal, doğuştan engelli.

İlkokul mezunu olan ve okumayı seven Umut Ünal, ayaklarından engeli bulunmasından dolayı hayırseverlerin yardımıyla akülü arabaya kavuştu.

Denizli Valisi Atik de Ünal'ın cep telefonu isteğini duyması üzerine Kurban Bayramı öncesi engelli gence cep telefonu hediye etti.

Atik'in Ünal'a hediyesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Erdoğan teslim etti.

Vali Atik, telefonda görüntülü konuştuğu Ünal'ın ve ailesinin bayramını tebrik etti.

Atik, "Hayırseverlerimiz doğuştan engelli Umut kardeşimize imece usulüyle akülü araç alıp sevindirmişler. Bize de cep telefonu hasretini sona erdirmek nasip oldu. Umut'un sevinci her şeye değer. Devlet millet el ele vererek nice engelleri hep birlikte aşacağız. Umut'lara umut olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA