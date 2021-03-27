Türkiye'nin galibiyeti Norveç basınında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'nin galibiyeti Norveç basınında

Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Spor
Türkiye'nin galibiyeti Norveç basınında

Norveç basını, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'nin deplasmanda Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu
Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu
Norveç maçının yıldızı Ozan Tufan: İki yönlü oynamayı seviyorum
Norveç maçının yıldızı Ozan Tufan: İki yönlü oynamayı seviyorum

Norveç basını, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'nin deplasmanda Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

Norveç'in önde gelen gazetesi VG, "Bundan daha kara gece olamaz" başlığıyla paylaştığı haberde, Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken'nin gruptaki ilk ciddi sınavını geçemediğini ve bu skorun "kabusun başlangıcı" olduğunu ifade etti.

Haberde, Norveçli futbolcuların son dönemde parlayan yıldızını Türkiye'nin söndürdüğü kaydedilirken, yıldız oyuncu Erling Haaland'ın maçtaki performansıyla geçerli not alamadığı vurgulandı.

Aftenposten gazetesi, "Türkiye karşısında hayal kırıklığı" manşetini atarak, ay-yıldızlı ekibin kontrataklarla Norveç defansını "paramparça ettiğini" yazdı.

Devlet televizyonu NRK ise "Norveç'e gerçek bir ders" başlığını kullandığı haberde, Haaland'ın agresif Türk savunması arasında çok zorlandığına dikkati çekti.

Haberde, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Solbakken'in, "Gerçek bir ders aldık. Takımım çok sert değildi, zihinsel olarak konsantre eksikliği yaşadık ve kolay goller yedik. Bundan sonra milli maçlara zihinsel olarak daha iyi hazırlanmaya çalışacağız." sözlerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Erkan Kandemir Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Mesut Bakkal Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin galibiyeti Norveç basınında - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 23:46:11. #1.14#
title