Kültür Koleji Öğrencileri Nobel Ödül Törenine Katılacak

Global Schools girişimine geçtiğimiz yıl katılan Kültür Koleji'nin öğrencileri, 10 Aralık'ta düzenlenecek Nobel Ödül Törenine katılacak.

Kültür Koleji öğrencileri, 10 Aralık'ta düzenlenecek Nobel Töreni için yola çıktı. 2022'nin sonunda Küresel Okullar ağına katılarak (Global Schools) küresel vatandaşlık programını başlatan Kültür Koleji öğrencileri, bu yıl 6-11 Aralık arasında Norveç ve İsveç'te bulunacaklar. Gezi programları kapsamında Oslo'daki Barış Merkezi'ni ziyaret edecek öğrenciler, merkezin Eğitim Direktörü Bendik B. Egge ile röportaj yapacaklar. Program kapsamında Oslo Türk Büyükelçisi Mehmet Görkey de öğrencileri kabul edecek.

ÖĞRENCİLER NOBEL DERS PROGRAMINA KONUK

Kültür Koleji öğrencileri her yıl gerçekleştirdikleri Nobel Gezisi kapsamında, Nobel Ödülü alan profesörler tarafından verilen derslere de üniversitelerde katılacaklar. Karolinska Enstitüsü'ndeki tıp, Stockholm Üniversitesinde de fizik, kimya ve ekonomi alanında bu yıl Nobel ödülü alan profesörlerin sunacağı derslere katılacak öğrenciler, Nobel Ödülü Müzesinde 2023 Nobel Ödüllerinin değerlendirildiği özel programın da konuğu olacaklar.

NOBEL TURU, GLOBAL PROGRAMIN BİR PARÇASI

Nobel Turunun Kültür için bir gelenek olduğunu kaydeden Kültür Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ful Akıngüç, 6 yıldır düzenlenen Nobel Turunun öğrencilere sağladığı kazanımları şöyle özetledi:

"Kültür'de öğrencilere uluslararası eğitim izlenimlerini yerinde ve zamanında sunabilmek, iyi örnekleri eğitim süreçlerine transfer etmek her zaman bir gelenek oldu. Gerek öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimlerinde gerekse okullarımızın geliştirilmesinde, uluslararası alanda ilham veren çalışmaları her zaman takip ettik. Bu noktada Nobel Buluşmaları bu girişimin bir simgesi. Kültürlü gençlerin bu etkinliklerden rol modeller, global bir bilimsel kültür vizyonu kazanmaları eğitim yönetiminde en önemli hedefimiz. Süreci başından sonuna kadar öğretmenleriyle takip ederek, her aşamanın içinde yer alıyorlar. Bu koordinasyonun bir parçası olmak bile gençlerimizin için müthiş bir kazanım."

GENÇLERİN GELİŞİMİNİ DOĞRUDAN GÖZLEMLEYEBİLİYORUZ

Nobel Ödüllerini Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji'nde tarihi, bilimsel ve kültürel tüm yönleriyle bir iyi örnek olarak öğrencilerine aktardıklarını belirten İKEK Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu sürecin çıktılarını ve gelişim üzerindeki etkilerini şöyle değerlendirdi:

"Nobel Turu, okullarımızda Nobel Ödülleri haftasında düzenlenen etkinliklerin uluslararası boyutunu oluşturuyor. Süreç bir eğitim gezisinden öte bir kişisel gelişim deneyimi olarak tasarlandı. Öğrencilerin, öğretmenleriyle kurduğu diyalogdan uluslararası alanda bilimsel bir süreci izlemeye kadar tüm aşamalarda geliştikleri bir etkinlik. Nobel etkinliklerine katılan her öğrencimizin, çalışmanın sonunda olgunlaştıklarını, bilimsel farkındalık kazandıklarını ve müthiş bir heyecanla döndüklerini gözlemliyoruz. Farklı kültürleri ziyaret, yeni rol modellerle tanışmak…Bilimde dünya vatandaşlığı ilkesi ışığında yaptığımız bu ve benzeri çalışmalarda öğrencilerimiz kendilerini yaşadığımız çağda ayırt edecek liderlik donanımlarını da erken evrede kazanıyorlar."