PKK/KCK'nın Norveç kadın yapılanması sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Ş.T., İstanbul'da yakalandı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ş.T., cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Ş.T.'ın her yıl Türkiye'ye akraba ziyaretlerinin yanı sıra "örgüte müzahir ailelerle görüşüp devletin halka yaptığı sözde zulmü araştırmak ve rapor haline getirip Norveç'e götürmek" amacıyla geldiği tespit edildi.

Şüphelinin 12 Ekim'de Şırnak-İstanbul ve aynı gün İstanbul-Göteborg (İsveç) uçuşlarına rezervasyon kaydı olduğunu belirleyen ekipler, Ş.T.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından 16 Ekim tarihinde adliyeye sevk edilen Ş.T., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; PKK/KCK Norveç Kadın Yapılanması sorumlularından olduğu, PKK/KCK adına topladığı ve Almanya'ya gönderdiği maddi yardımları Kuzey Irak'taki PKK/KCK mensuplarına ulaştırdığı, her yıl Türkiye'ye akraba ziyaretlerinin yanı sıra örgüte müzahir ailelerle görüşerek, devletin halka yaptığı - sözde- zulmü araştırmak ve rapor haline getirip Norveç'e götürmek amacıyla geldiği, 12.10.2023 tarihindeki Şırnak-İstanbul ve 12.10.2023 tarihindeki İstanbul-Göteborg (İsveç) uçuşlarına rezervasyon kaydı olduğu belirlenen Ş.T.(54) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs 16.10.2023 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."