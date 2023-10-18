PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlusu İstanbul'da yakalandı-1

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla İstanbul'da yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimleri, Tokpınar'ın Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tokpınar'ı operasyonla İstanbul'da gözaltına aldı.