Norveç Kralı Harald'a kalp pili takıldı

Malezya'da tatil yaptığı sırada enfeksiyon kapan 87 yaşındaki Norveç Kralı Harald'a kalp pili takıldığı ve tedavisinin ardından taburcu edilerek, ülkesine döndüğü açıklandı.

Malezya'da tatil yaptığı sırada enfeksiyon kapan 87 yaşındaki Norveç Kralı Harald, Malezya'da hastaneye kaldırılmıştı. Kral Harald, Malezya'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilirken krala kalp pili takıldığı açıklandı. Tedavinin ardından tıbbi nakliye uçağıyla ülkesine gönderilen Kral Harald'ın iyileşme sürecine Norveç'teki bir hastanede devam edeceği açıklandı. Norveç kraliyeti tarafından yapılan açıklamada, kralın 2 haftalık izni sırasında görevleri veliaht prensin yürüteceği bildirildi.

Avrupa'nın yaşayan en yaşlı hükümdarı olan Harald, 17 Ocak 1991 tarihinden bu yana 'Norveç Kralı' unvanını taşıyor. Kral Harald, son yıllarda defalarca enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve kalp ameliyatı geçirdi. - OSLO