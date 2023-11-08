UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Beşiktaş, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Bu maçla birlikte Beşiktaş, Avrupa arenasında 240. kez sahne almış olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Beşiktaş, yarın sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu mücadeleyle birlikte Avrupa arenasında 240. kez sahne almış olacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü haftasında Bodo/Glimt'i konuk edecek. Yarın oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Konferans Ligi macerasına 2. turdan başlayan Kara Kartal, Arnavutluk temsilcisi Tirana, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ve Ukrayna'dan Dinamo Kiev'i eleyerek gruplara kaldı. Grubun ilk maçında siyah-beyazlılar, deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalırken, ikinci müsabakada ise İsviçre takımı Lugano'ya evinde 3-2 kaybetti. Beşiktaş, yarın evinde mücadele edeceği Bodo'ya da Norveç'te 3-1 yenildi.

Avrupa'da 240. karşılaşma

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 240. sınavına çıkacak. Geride kalan 239 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 101 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 314 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 356 gol gördü.

Gruplarda galibiyeti yok

Kartal'ın, bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında henüz galibiyeti bulunmuyor. İlk maçta Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, evinde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 kaybederken, konuk olduğu Bodo/Glimt'e de 3-1 yenildi.

Beşiktaş, grup aşamasına gelene kadar ise hiç puan kaybetmemişti. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda da Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Kara Kartal play-off'ta da Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0 yenmişti.

Aboubakar rekor peşinde

Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla Avrupa'da en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanının sahibi. Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, 12 gollü Bobo ve Querasma'yı geride bıraktı.

Beşiktaş'ta Avrupa'da en golcü oyuncuları sıralamasında ise Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor. Aboubakar, 1 gol daha atması halinde Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek. Kamerunlu futbolcu, eğer rakip fileleri 2 kez havalandırırsa; 'Avrupa'daki en golcü futbolcu' olarak adını siyah-beyazlıların tarihine yazdıracak. - İSTANBUL