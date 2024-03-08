Üye Girişi
Haberler

Oslo'nun en işlek noktası ramazan süslemesiyle renklendi

Güncelleme:

Norveç'in başkenti Oslo'nun en işlek noktalarından Radhusplassen Caddesi, ramazan dolayısıyla yıldızlar, hilaller ve kandillerle süslendi. Oslo Belediye Başkanı Eirik Lae Solberg, kapsayıcı bir şehir olduğunu göstermek için böyle bir süsleme yaptıklarını belirtti. Bu uygulama, farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşadığı Oslo'da hoşgörü ve birlikteliği vurgulamayı amaçlıyor.

Norveç'in başkenti Oslo'nun en işlek noktalarından Radhusplassen Caddesi, ilk kez ramazan dolayısıyla yıldızlar, hilaller ve kandillerle süslendi.

Oslo Belediye Başkanı Eirik Lae Solberg, AA muhabirine, Oslo'nun kapsayıcı bir şehir olduğunu göstermek için ramazan süslemesi yaptıklarını söyledi.

Solberg, "Bu, bizim için önemliydi çünkü aramızda farklı dinlere mensup birçok milletten insan yaşıyor. Geçen sene Londra'da bir cadde ramazan dolayısıyla aydınlatılmıştı, biz de bundan ilham alarak böyle bir uygulama yaptık. Bu uygulamanın amacı, herkesin memnuniyetle karşılandığı ve kendisini evinde hissedebildiğini göstermenin bir yolu." ifadelerini kullandı.

"İslam'daki hoşgörüyü ve birlikteliği Oslo Belediyesi ön plana çıkartmış oldu"

Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Barbaros Tuna Erdem de Oslo Belediyesinin böyle bir program yapmasını muhteşem bir adım olarak nitelendirdi.

Erdem, "Böyle bir girişimle İslam'daki hoşgörüyü ve birlikteliği Oslo Belediyesi ön plana çıkartmış oldu, kendilerine bundan dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Gülin Dinç'in başka şehirdeki programı nedeniyle gelemediğini belirten Erdem, Büyükelçilik olarak İslam dünyasının ramazanının tebrik ettiklerini söyledi.

Oslo Belediyesinin Türk asıllı Meclis Üyesi Mehmet Kaan İnan da böyle bir girişimden dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Norveçli, Türk ve Müslüman bir siyasetçi olarak çok mutluyuz. Bu uygulamayla toplumdaki bütün Müslümanları kucakladığımızı göstermek açısından önemli bir çalışma oldu." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Norveç Kültür Yaşam Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ayhan Uzunyayla kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Ayhan Uzunyayla kaç yaşında, nereli? Halil Tunçay kimdir? CHP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Halil Tunçay kaç yaşında, nereli? Şinasi Kuytak kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Şinasi Kuytak kaç yaşında, nereli? İsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin kaç yaşında, nereli? Mürsel Yıldızkaya kimdir? CHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya kaç yaşında, nereli? Münir Eren kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Münir Eren kaç yaşında, nereli? Murat Yıldız kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Murat Yıldız kaç yaşında, nereli? Ertunç Güngör kimdir? CHP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör kaç yaşında, nereli? Süleyman Kandil kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Süleyman Kandil kaç yaşında, nereli? Beyhan Güler Yılmaz kimdir? Gelecek Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Beyhan Güler Yılmaz kaç yaşında, nereli? Veli Gündüz Şahin kimdir? CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin kaç yaşında, nereli? Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir? CHP İzmir- Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel kaç yaşında, nereli? Murat Bozkurt kimdir? Gelecek Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Murat Bozkurt kaç yaşında, nereli? Coşkun Ünal kimdir? CHP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Coşkun Ünal kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Fidaner kimdir? Gelecek Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Fidaner kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title