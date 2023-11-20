Balıkesir'in Kirli Hanım Peyniri Dünya Peynir Ödülleri'nde Bronz Madalya Aldı

Norveç'te düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil eden Balıkesir'in 'Kirli Hanım Peyniri', bronz madalya alarak önemli bir başarıya ulaştı. Yüzyıllardır geleneksel olarak Balıkesir'in Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde üretilen peynir nefaseti, lezzeti ve adıyla dikkatleri çekiyor. Kirli Hanım Peyniri'ni üretmek için yaklaşık bir yıl emek harcanıyor.

Türkiye'nin uluslararası ödül alan ilk peyniri Kirli Hanım Peyniri

Tadı ve adıyla büyük ilgi gören Kirli Hanım Peyniri'ne uluslararası ödül

Üretimi için yıllarca emek verilen Kirli Hanım Peyniri büyük ilgi görüyor

BALIKESİR - Norveç'te düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Balıkesir'in Kirli Hanım peyniri, bronz madalya alarak önemli bir başarıya ulaştı. Yüzyıllardın geleneksel olarak Balıkesir'in Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde üretilen peynir nefaseti, lezzeti ve adıyla dikkatleri çekiyor. Kirli Hamın Peynirini üretmek için yaklaşık bir yıl emek harcanıyor.

Her yıl dünyanın en iyi peynirlerinin sahne aldığı yarışmaya bu yıl 43 ülkeden 4 bin 502 peynir katıldı. 50 çeşit peyniri ile Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile bu yarışmaya katıldı. Yarışmaya katılan Kirli Hanım Peyniri dereceye girerek bronz madalya almayı hak etti.

Yüzyıllardan bu yana Edremit Körfezinde Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde üretilen Kirli Hanım Peyniri nefaseti, lezzeti, asitidesi ve ismiyle de dikkatleri çekiyor.

Soğuk hava zincirine ihtiyaç duymadan uzun yıllar saklanabilen ve eskidikçe değerli hale gelen Kirli Hanım Peyniri'ni yıllar sonra tekrar aslına uygun olarak üreten Mehmet Özgü Manisalı "Kirli Hanım peyniri unutulmaya yüz tutmuş Türk Peynirlerinden bir tanesidir. Körfezin, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık bölgesinde yapılan peynirlerindendir. Uzun yıllar bekletilebilen, buzdolabının kullanılmadığı zamanlarda üretilmiş, kirli, hanımımın peyniri anlamına gelen bir peynirdir. Uzun süre yıllandırılabilen, nefaseti, tadı, lezzeti diğer peynirlere göre biraz daha farklı olan bir peynirimizdir" dedi.

Kirli Hanım Peynirini yıllar sonra tekrar üreten Manisalı "Peyniri, diğer peynirlerden farklı kılan özelliklerden bir tanesi sadece haziran, temmuz, ağustos aylarında üretilmesi ve güneşte bekletilmesi. Önce tuz ile ovalanıyor peynir 7-8 gün. Daha sonrasında güneşte ve rüzgarda bekletiliyor. Bu bölgenin en yüksek rüzgar tipi poyraz. Poyraz rüzgarında yaklaşık bir ay civarında bekletildikten sonra fırınlanıyor. Şu anki halini almış oluyor. İçerisindeki suyu ve nemi attığı için peynirin bozulma ihtimali kalmamış ve uzun yıllar bekletilebilen bir peynir oluyor" dedi.

Kirli Hanım Peynirinin nasıl tüketileceğini anlatan Mehmet Özgü Manisalı "Kirli Hanım peynirinin nefaseti yüksek olduğu için, koyun sütünden yapılıyor. Bekletilmiş peynirler her zaman nefaseti yüksek olduğu için tadı, lezzeti, asitidesi yüksek olduğu için kokusu da biraz daha farklı oluyor. Beyaz peynir gibi sabah bol bol kesip tüketilebilecek bir peynir değil. İnce ince kesilip, daha sonrasında üzerine zeytinyağı ve nar ekşisi döküldükten sonra hem sabah kahvaltılarında, hem de meze olarak tüketilebilir" dedi.