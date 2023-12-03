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Biatlon Milli Takımı İBU Kupası'nda yarışacak

3 Aralık 2023 13:35 Son Güncelleme: 13:37 Abone Ol

Biatlon Milli Takımı, Uluslararası Biatlon Birliği (IBU) tarafından İsveç ve Norveç'te organize edilecek IBU Kupası'nda mücadele edecek.