Ümit Milliler, Norveç'e şans vermedi

Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Alanya'da oynanan maçta Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Cihan Çanak ve 64. dakikada Erencan Yardımcı attı.

Ümit Milli Takım, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 1'de Norveç U21 Milli Takımı'yla kozlarını paylaştı. Alanya'da oynanan maçı Türkiye 2-0 kazandı.

CİHAN VE ERENCAN ATTI

Takımımıza 3 puanı ve galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Cihan Çanak ve 64. dakikada Erencan Yardımcı attı.

GELECEK MAÇLAR VE PUAN DURUMU

Galip gelen Türkiye, 6 puana yükselirken Norveç, 9 puanda kaldı. Ümit Milliler, bir sonraki maçta İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Norveç, sahasında San Marino'yu konuk edecek.