Norveç'teki Halogaland Köprüsü bölge ekonomisini canlandırıyor

Norveç'in kuzeyindeki liman kenti Narvik yakınlarında Çin'in inşa ettiği Halogaland Köprüsü, yerel balıkçılık ve madencilik sektörlerine sağladığı fayda ile bölge refahını artırıyor. Köprü, Norveç'in ikinci en büyük ve Kuzey Kutup Dairesi'nin en uzun asma köprüsü olma özelliğini taşıyor.

ÇEKİM TARİHİ: 9 Aralık 2023

1. Halogaland Köprüsü'nün çeşitli görüntüleri

Norveç'in kuzeyindeki liman kenti Narvik yakınlarında Çin'in inşa ettiği Halogaland Köprüsü, özellikle yerel balıkçılık ve madencilik sektörlerine sağladığı fayda ile yerel ekonomik büyümeyi teşvik ederek bölge refahını genel anlamda artırdı.

Çin'in Sichuan Yol ve Köprü Grubu (SRBG) tarafından inşa edilen ve 1.145 metre açıklığa, 1.533 metre uzunluğa sahip Halogaland Köprüsü, Norveç'in ikinci en büyük ve Kuzey Kutup Dairesi'nin en uzun asma köprüsü olma özelliğini taşıyor.

Köprü ayrıca Norveç ile İsveç'in batı kıyısından geçen başlıca kuzey-güney yolu olan E6 Avrupa rotası için önemli bir kestirme sunuyor.

Norveç'in kuzeyindeki bölgesel ücretli geçiş şirketi BPS Nord'un verileri, köprünün giderek artan önemini ortaya koyuyor.

Sadece geçtiğimiz yıl Halogaland Köprüsü'nden 1,59 milyonu aşkın araç geçti. Bu rakam 2021 yılına kıyasla yüzde 16, 2019 yılına kıyasla ise yüzde 35 artışa işaret ediyor.

Köprüden günlük ortalama 4.300 araç geçerken, bu sayının daha da artması bekleniyor. Bu durum, bölgesel bağlanabilirlik açısından köprünün büyüyen rolünü vurguluyor.

Halogaland Köprüsü aynı zamanda zarif tasarımıyla tanınan yerel bir simge haline geldi.

"Dünyanın en güzel köprülerinden biri" olarak anılan köprünün görsellerine Harstad-Narvik Havalimanı'nda, Narvik kenti ziyaretçi merkezinde, restoranlarda ve otellerde sıklıkla rastlamak mümkün.

Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği, 2020 yılında Halogaland Köprüsü'nü "IABSE Üstün Yapı Ödülü" için aday göstermişti.

Halogaland Köprüsü, Çin'deki Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü karşısında galibiyeti kıl payı kaçırsa da sadece aday gösterilmesi bile küresel ilgi toplamasına yetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Norveç'in Narvik kentinden bildiriyor.

(XHTV)