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Göztepe, İsveçli oyuncu Lundqvist'i kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Göztepe, İsveçli hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist'i transfer etti. Lundqvist ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncu daha önce Norveç, Hollanda ve Yunanistan'da forma giymişti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İsveçli hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1997 doğumlu Lundqvist'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Norveç'te Sarpsborg forması giyen Lundqvist, Hollanda'da Groningen, NAC Breda ve PSV, Yunanistan'da da Panathinaikos'ta mücadele etti.

Kaynak: AA / Spor

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