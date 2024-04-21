Norveç, Hidrojen Yakıtlı Gemilerle Filo Kuruyor

Ortaya çıkan son bilgilere göre, Norveç orijinli Torghatten Nord firması resmen hidrojenli bir gemi filosu kurma kararı aldı. Tam 120 tane tam kapasiteli gemiden oluşacağı söylenen filonun, dünyanın en büyük hidrojen yakıtlı gemilerine ev sahipliği yapması bekleniyor.

Ortalama 117 metre uzunluğunda olacağı belirtilen gemiler, bu anlamda yeni bir rekora imza atmış olacak. 2026 yılında tamamen hazır hale getirilmesi beklenen araçlar, deniz taşımacılığı sektöründe kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Norveç, hidrojenli gemi filosu ile gündemde

Norveç'in zorlu denizlerinde mücadele edebilmesi için oldukça sağlam ve dayanıklı malzemelerden üretileceği konuşulan gemilerin, sektördeki diğer firmalar için de önemli bir örnek olması bekleniyor. Hidrojen yakıtlı yolcu taşımacılığının nispeten nadir olduğu ülkede böyle bir girişimin yapılması, oldukça cesur bir karar olarak nitelendirildi. Gemilerin kullanılacağı rotanın ise ortalama 278 kilometre uzunluğunda olacağının da altı çiziliyor.

Çevreyi koruma anlamında da kritik bir rol oynayacak olan gemilerin, yıllık CO2 emisyonunu yaklaşık 26 bin ton azaltması bekleniyor. Bu da önümüzdeki nesiller için çok daha yeşil bir gelecek anlamı taşıyor. Bu gelişmenin, günün sonunda insanlığın yararına olmasını ümit ediyoruz.

TCG Burgazada Doğu Akdeniz'deki görevine başladı!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Norveç yeni nesil hidrojenli gemileri ile iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz deniz ulaşımı teknolojilerini yakından takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.