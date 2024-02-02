- Tesla aracıyla denize düşen 2 kişi yüzer sauna ile kurtarıldı

OSLO - Norveç'in başkenti Oslo'da Tesla aracıyla fiyorta düşen 2 kişiyi yüzden saunada bulunanlar kurtardı.

Norveç'in başkenti Oslo'da çekilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Oslo'da Tesla elektrikli aracını kullanan bir kişi park modunda olduğunu sandığı sırada gaza basınca arkadaşıyla birlikte kendini soğuk sularda buldu. Hızla batmaya başlayan aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen 2 kişinin imdadına o sırada çevredeki bir saunada bulunanlar koştu. Aracın üzerinde bekleyen 2 kişiyi çeken ve saunaya bindiren isimsiz kahramanlar, bir anlık dalgınlıkla şoke olan 2 kişyi araç sulara gömülmeden saniyeler önce kurtarmayı başardı.

Suya gömülen Tesla ise çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.