Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçındaki yedek kulübesinin halini görenler şaştı kaldı
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e konuk oldu. Ancak havanın soğuk olduğu Norveç'te yedek kulübesinde bekleyen Beşiktaşlı oyuncular, soğuktan korunmak için üzerlerine battaniye almak zorunda kaldı.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olduğu maçta yedek kulübesinde bekleyen siyah-beyazlı futbolcular, soğuk hava nedeniyle üzerlerine battaniye almak zorunda kaldı.
FUTBOLCULAR ÜZERİNE BATTANİYE ALDI
Hava durumunun oldukça düşük olduğu Norveç'te yedek kulübesinde bekleyen Beşiktaşlı oyuncular, soğuk havadan korunmak için üzerine battaniye almak zorunda kaldı.
İşte o anlar;
Kaynak: Haberler.com / Spor