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Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçındaki yedek kulübesinin halini görenler şaştı kaldı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e konuk oldu. Ancak havanın soğuk olduğu Norveç'te yedek kulübesinde bekleyen Beşiktaşlı oyuncular, soğuktan korunmak için üzerlerine battaniye almak zorunda kaldı.