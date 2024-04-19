Antalya Kemer'de Sky To Sea Enduro Dağ Bisikleti Yarışı düzenlenecek

Antalya'nın Kemer ilçesinde 20-21 Nisan'da düzenlenecek Sky To Sea Enduro Dağ Bisikleti Yarışı'na 5 ülkeden 85 sporcu katılacak.

Tahtalı Dağı'nın karlı zirvesinde yarın başlayacak yarışta sporcular, 34 kilometrelik parkuru plaja kurulacak rampadan denize atlayışla tamamlayacak.

Cumartesi deneme sürüşünün ardından pazar gerçekleştirilecek yarışta, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Norveç, Romanya ve Gürcistan'dan sporcular mücadele edecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Beydağları Sahil Milli Parkı, Olympos Teleferik destekleri ile Kemer Belediyesi ana sponsorluğunda yapılacak yarış, Kemer bölgesinin bisiklet turizmi altyapısını ve benzersiz coğrafyasını ön plana çıkarmak amacıyla düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçede turizm sezonunun uzatılması amacıyla hayata geçirdikleri "Bisiklet Rotaları Projesi" ile bölgeyi bisiklet turizmi ile tanıştırdıklarını belirtti.

Topaloğlu, Sky To Sea Enduro Dağ Bisikleti Yarışı'nın Kemer turizmine katkısının büyük olduğunun altını çizerek, "Gelecek hafta da Akra Gran Fondo yol bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapacağız. Kemer'de öncelikli hedefimiz, nisan ve mayıs aylarını bu tip spor etkinlikleri ile doldurmak ve turizm hareketliliğini bu aylara spor turizmi sayesinde yaymak istiyoruz. Kemer'i spor turizminin zirvesine taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.