Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor, taraftarlar tepkili

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo Glimt'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor. Taraftarlar, maç sırasında ve sonrasında yönetim ve oyunculara tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3'üncü maçında Norveç temsilcisi Bodo Glimt'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor.

Ligde lider Fenerbahçe'nin 11 puan gerisinde kalan ve dün de Konferans Ligi'nde deplasmanda Bodo Glimt'e 3-1 yenilerek grupta 1 puanla son sırada bulunan siyah-beyazlılarda taraftar maç sırasında ve karşılaşmanın ardından yönetime ve oyunculara tepki gösterdi. Mücadelenin ardından Beşiktaş kafilesi konaklayacağı otele gelirken taraftarın tepkisi otel önünde de sürdü. Teknik sorumlu Burak Yılmaz siyah-beyazlı taraftarlarla konuşarak sakin olmalarını rica etti.

Beşiktaşlı bir taraftarın, "Ben 10 saat havaalanında bekledim. Bu çocuklar 2 günden beri buradalar. Bu kadar ruhsuzluk olmaz, sahaya çıkıp savaşan bir Beşiktaş istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz" sözlerine Burak Yılmaz, "Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun" diyerek taraftarlardan sakin olmasını istedi.

Burak Yılmaz'ın isteğini kırmayan siyah-beyazlı taraftarlar ardından otelin önünden ayrıldı.