Kocaeli'de Yabancı Turist Otelden Ölü Bulundu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir otelde konaklayan Norveç uyruklu bir turist, odasında ölü bulundu. Turistin arkadaşı, kahvaltıya inmediğini fark edince yardım istedi. Otel çalışanlarıyla birlikte içeri giren kişi, turisti hareketsiz halde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yabancı turist, konakladığı otelin odasında ölü bulundu.
Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde otelde konaklayan Norveç uyruklu Hans Hennig'in (66) kahvaltıya inmediğini gören arkadaşı, haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi.
Görevlilerin yardımıyla kapıyı açarak içeri giren kişi, arkadaşını yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yabancı turistin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hennig'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Gebze Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.