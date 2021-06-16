TürkAkım'da 22-29 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacak
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TürkAkım'da 22-29 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacak

TürkAkım'da 22-29 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TürkAkım'ın her iki açık deniz hattından sağlanan doğalgaz akışı, 22 Haziran'dan 29 Haziran'a kadar planlı yıllık bakım ve inceleme çalışmaları için geçici olarak durdurulacak.

TürkAkım'ın her iki açık deniz hattından sağlanan doğalgaz akışı, 22 Haziran'dan 29 Haziran'a kadar planlı yıllık bakım ve inceleme çalışmaları için geçici olarak durdurulacak. 

TürkAkım'dan yapılan açıklamaya göre bakım çalışması, TürkAkım'ın açık deniz hatlarının işletimini üstlenen South Stream Transport B.V. tarafından gerçekleştirilecek.

Rusya'dan başlayıp Karadeniz altından ilerleyerek Türkiye ve Avrupa'ya uzanan, birbirine paralel iki hattan oluşan bir doğalgaz boru hattı olan TürkAkım'ın hatlardan her biri yıllık 15.75 milyar metreküp doğalgaz aktarım kapasitesine sahip bulunuyor.

TürkAkım üzerinden ticari doğalgaz aktarımı 1 Ocak 2020 tarihinde başladı. TürkAkım Boru Hattı'nın resmi açılışı, 8 Ocak 2020 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TürkAkım'da 22-29 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacak - Haberler Ekonomi
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