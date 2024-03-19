Çin'in en büyük doğalgaz işleme terminali projesi resmen başladı

TİANJİN, 19 Mart (Xinhua) -- Çin'in en büyük açık deniz ham petrol üreticisi Bohai Petrol Sahası tarafından inşa edilen ve türünün en büyüğü olan doğalgaz işleme terminali projesi, yakınlardaki bölgelere doğalgaz tedarik etmeye resmi olarak başladı.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) Tianjin şubesinden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin Binzhou kentinde yer alan proje, Bohai Denizi'nde 100 milyar metreküpü aşkın doğrulanmış rezerve sahip ilk doğalgaz sahası olan Bozhong 19-6 Kondensat Doğalgaz Sahası için önemli bir kıyı terminal destek projesi olarak işlev görüyor. Projenin yılda 1,3 milyar metreküp civarında doğalgaz işlemesi bekleniyor.

CNOOC Tianjin şubesinin yan kuruluşunun genel müdürü olan Jiang An, "Doğalgaz sahası, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesine ve Bohai Kıyı bölgesine daha istikrarlı ve güvenilir temiz enerji sağlayacak. Bu durum, ulusal enerji güvenliğinin güvence altına alınması ve enerji yapısının optimize edilmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.