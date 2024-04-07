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Çekmeköy'de çöp kamyonu park halindeki araçlara çarptı

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Çekmeköy'de çöp kamyonu yokuş yukarı kalkış yaptığı sırada zorlanınca geri kayarak park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen hafif ticari araç, sokaktaki doğalgaz kutusu ve elektrik direği ile park halindeki 2 araca çarparak durabildi .

Olay 03.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Nevruz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki çöp kamyonu yokuş yukarı kalkış yaptığı sırada zorlanınca geri kayarak sokakta park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen hafif ticari araç sokakta bulunan elektrik direği ve doğalgaz kutusu ile park halindeki 2 araca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yerde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri olayın gerçekleştiği yerde elektrik ve doğalgazı keserek bakım onarım çalışması yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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