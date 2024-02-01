Soba ve kuzine nostalji oldu

Soba ve kuzine nostalji oldu

KÜTAHYA - Kütahya'da bazı aileler, evlerinde doğalgaz olmasına rağmen nostalji için soba ve kuzine kullanıyor.

Kırsalda doğalgaz olmaması sebebiyle sıkça kullanılan sobaların yanı sıra fırınlı sobalar da aynı zamanda da hem ısınma hem de yemek ve börek pişirme gibi işlerde vatandaşların gözdesi oldu.

Aşağı Çarşı Hürriyet Caddesi esnaflarından Abdurrahman Karaoğlan, doğalgazın sobaya göre büyük bir kolaylık sağladığını ancak soba keyfinin doğalgazla yaşanamayacağını söyledi.

Karaoğlan, "Doğalgazın Kütahya gelmesiyle birlikte kuzine ve soba satışlarından azalma olmuştur. Soba kuzineler adeta nostalji oldu. Soba ve kuzineleri artık köylerde oturanlara ve hobi bahçesi sahibi olan vatandaşlarımıza satıyoruz" dedi.