Kahramanmaraş'ta TOKİ Konutlarına Doğal Gaz Hattı Çalışmaları Devam Ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı devam eden kalıcı konutlar için doğal gaz hattı çalışmaları devam ediyor.

ARMADAŞ Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, kent genelinde yapılan TOKİ konutlarında kurası çekilen ve hak sahiplerine teslim edilen tüm dairelerin doğal gaz çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Yılmaz, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından yapımına başlanan TOKİ konutlarının doğal gaz çalışmasıyla ilgili acil ve hızlı bir proje çalışması yürüttüklerini, alt yapı imalatları biten, devam eden yerlerin olduğunu kaydetti.

2024 yılında yapılacak doğalgaz çalışmaları için 100 kilometre ilave yatırım planlandığını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"TOKİ konutları sağlam zeminli ve şehrin dışarısında imar alanlarından uzak bölgelerde seçilmiştir. Biz bu zorlukları dikkate almadan her türlü fedakarlığı göz önüne alarak çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda 14 farklı lokasyonda TOKİ konut yapımı devam etmektedir. Bunlardan 12'sinde doğal gaz çalışmalarımız şu anda tamamlanmış durumda. Bilindiği üzere 6 Şubat 2024 tarihinde kura çekimi ve konutların teslimi yapıldı. Kura çekimi yapılan konutların doğal gazı hazır durumdadır. Şu anda doğal gaz kullanabilecek durumdadır. Konutlar hazır hale geldikçe doğal gazları verilebilecek ve herhangi bir problem yaşanmayacak."