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Amasra'da doğalgaz müjdesi: 2024 yılında 3 mahallede doğalgaz yanacak

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Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Çeşm-i Cihan Sevgi Buluşmaları'nda sosyal medyadaki doğalgaz iddialarına cevap vererek, 2024 yılının aralık ayında; Fatih, Kum ve Kaleşah mahallelerinde doğalgaz yanacağını müjdeledi.

Amasra Belediyesi Başkanı Recai Çakır, Çeşm-i Cihan Sevgi Buluşmaları'nda sosyal medyadaki doğalgaz iddialarına cevap vererek, 2024 yılının aralık ayında; Fatih, Kum ve Kaleşah mahallelerinde doğalgaz yanacağını müjdeledi.

Başkan Çakır, Çeşm-i Cihan Buluşmalarının ikinci haftasında Boztepe ve Fatih Mahallerinde hemşerilerinin yoğun ilgisi ile karşılandı. Buluşmalarda, doğalgazın son durumu hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündem oldu. Çakır, mahallelinin büyük ilgisiyle karşılanan buluşmalarda, mahalle halkının doğalgazın ne zaman geleceği konusundaki sorularına cevap verdi. Doğalgaz konusunda bilgi kirliliğinin bulunduğunu belirterek, dağıtıcı firma ile gerçekleştirdikleri son görüşmeyi mahalle sakinlerine aktardı.

"Aralık ayında 3 mahallede doğalgaz yanacak"

2024 yılı Aralık ayında 3 mahallenin doğalgaza kavuşacağını anlatan Çakır, "Dağıtıcı firma, 2023 yılı için ayrılan 32 milyon liralık bütçeyi kullandı ve yeni bütçe hazırlığı için çalışmalara ara verdi. 2024 yılı için 100 milyon lira bütçe ayırdıklarını ve hazırlıklarında son aşamaya geldiklerini tarafımıza ilettiler. 2024 yılının aralık ayında Fatih, Kum ve Kaleşah mahallelerinde doğalgaz yanacağını söylediler. Boztepe ve Kaleiçi Mahallerinin çalışmalarının 2025 yılının ilk çeyreğinde biteceğini ifade ettiler. Sosyal medyada bu konuyla alakalı mesnetsiz ifadelerde bulunan kişileri makamıma davet edip, belgeleriyle size özetlediğim gibi durumu onlarla paylaştım. Şaşırarak ve biraz da utanarak, 'çok yetkili merci'lerden bu yanlış bilginin kendilerine verildiğini, söylediler. Bu yetkili mercilerin kimler olduğunu Amasralılar da biz de çok iyi biliyoruz. Amasralıyla kavga etmeye, Amasralıyı oy tercihlerinden dolayı üzmeye kimsenin hakkı yok. Biz burada olduğumuz sürece buna da izin vermeyeceğiz. Son söz olarak bu kentte 32 milyon lira yatırım yapan, 100 milyon lira yatırım yapmayı planlayan bir şirket hepimizden daha fazla doğalgazı Amasra'ya getirmeyi istiyor. Çünkü para kazanacak. Amasralı, eğriyi de doğruyu da çok iyi biliyor" dedi.

Recai Çakır, verdikleri sözleri tuttuklarını, yapılanları anlatmanın ötesinde etik ve dürüst siyaseti benimsediklerini hatırlattı. Çeşm-i Cihan Sevgi Buluşmaları'nda Amasra halkı, Başkan Recai Çakır'ın şeffaf ve samimi yönetim anlayışına güven duyduklarını dile getirerek, doğalgazın mahallelerine kazandırılması için yapılan çalışmalara desteklerini sürdüreceklerini ifade ettiler. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Recai Çakır Aralık Amasra Enerji Politika Ekonomi Güncel Haberler

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