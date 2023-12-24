İstiklal Caddesi'nde Doğalgaz Kaçağı Paniği
İstiklal Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin girişindeki doğalgaz hattında meydana gelen kaçak paniğe neden oldu. İGDAŞ ekipleri olayı araştırırken polis ekipleri caddenin bir bölümünü trafiğe kapattı.
İstiklal Caddesi'nde bulunan Örs Turistik İş Merkezi'nin girişinde bulunan doğalgaz hattında gaz kaçağı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapatırken İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.