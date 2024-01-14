Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da doğalgaz kaçağı nedeniyle yaşlı kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan Hacer Ağsakallı, ocakta süt kaynatırken doğalgaz kaçağından zehirlenerek hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, gaz irtibatını keserek tedbir aldı. Yaşlı kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Erzurum'da ocakta süt kaynatmak isteyen yaşlı kadın doğalgaz kaçağı nedeniyle hayatını kaybetti.

Erzurum'un Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi Erenler Sokak'ta beş katlı bir binanın ilk katında tek başına yaşayan Hacer Ağsakallı (80) ısınması için ocağa süt koydu. Sütün taşarak ocaktaki ateşi söndürdüğünü fark edemeyen yaşlı kadın, sızan gazdan zehirlendi. Binada gaz kokusu olduğunu fark eden komşuları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine apartmana polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri geldi. Doğal gaz ekipleri, vakit geçirmeden apartmanın gaz irtibatını keserek tedbir aldı. Bu arada sağlık görevlileri yaptıkları kontrol ve muayenede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Hacer Ağsakallı'nın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını yaptıktan sonra Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Erzurum Güvenlik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Amenerrasulü oku ve dinle! Amenerrasulü Türkçe anlamı Amenerrasulü okunuşu ve anlamı nedir? Amenerrasulü duası, Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Krunic Müslüman mı, Hıristiyan mı? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sevililer Günü Hediyesi! Erkek ve Bayan için ne alınır? En güzel sevililer günü hediyeleri 4. Sınıfta Takdir, Teşekkür var mı? 4. Sınıfta belge alınıyor mu, hangi belgeler var? Kopuk dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title